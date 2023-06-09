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Болеющая раком ростовская гандболистка Бобровникова побрилась налысо

9 июня 2023, 12:07
Фото: Страница в соцсети Владлены Бобровниковой
Болеющая раком ростовская гандболистка Бобровникова побрилась налысо
Из-за химиотерапии побриться налысо решила гандболистка «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова, об этом она рассказала в своих соцсетях.

Болеющая раком бывшая гандболистка команды «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова рассказала поклонникам в соцсетях о том, как протекает ее болезнь. Из-за химиотерапии у нее стали выпадать волосы. Девушка решила побриться налысо.

Она призналась, что с трудом решилась на этот шаг. Побриться ей помог супруг. Он с пониманием отнесся к просьбе супруги и лично побрил ее.

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Болеющая раком ростовская гандболистка Бобровникова побрилась налысо
Видео: Страница в соцсети Владлены Бобровниковой

В комментариях подписчики поддержали решение Бобровникой и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, рак у Владлены Бобровникой нашли в апреле этого года. Из-за болезни олимпийская чемпионка ушла из спорта.

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