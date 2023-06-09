Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Болеющая раком бывшая гандболистка команды «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова рассказала поклонникам в соцсетях о том, как протекает ее болезнь. Из-за химиотерапии у нее стали выпадать волосы. Девушка решила побриться налысо.
Она призналась, что с трудом решилась на этот шаг. Побриться ей помог супруг. Он с пониманием отнесся к просьбе супруги и лично побрил ее.
В комментариях подписчики поддержали решение Бобровникой и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Напомним, рак у Владлены Бобровникой нашли в апреле этого года. Из-за болезни олимпийская чемпионка ушла из спорта.