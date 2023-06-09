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Чего не вижу — того нет: как Росстат рассчитывает показатели бедности россиян

9 июня 2023, 06:54
Фото: Carl Nenzén Lovén/CC BY 2.0/flickr.com
Чего не вижу — того нет: как Росстат рассчитывает показатели бедности россиян
С начала года областные и федеральные органы статистики говорят о том, что бедных людей в России и Ростовской области становится все меньше, почему этого не почувствовали россияне, рассказали «Новые известия».

По данным Росстата бедность в России вновь пошла на спад. В настоящий момент за чертой бедности живут всего 13,5% граждан — это 19,6 миллиона жителей России, что на 1,3 миллиона человек меньше, чем фиксировали в 2022 году. Это подтверждают показатели как относительных, так и абсолютных значений, несмотря на то, что прожиточный минимум вырос до 14 тысяч рублей (+2076 рублей за год).

Не жили хорошо — не надо и начинать

Традиционно начало года считается самым «бедным» временем года: череда праздников и выходных в начале года резко обрушивает уровень доходов, в то время как конец года наоборот повышает благосостояние населения с помощью премий.

Так, например, в четвертом квартале 2022 года бедными можно было назвать лишь 9,8% россиян, что является лучшим показателем благосостояния населения за последние 30 лет. Однако эксперты уверены, что 2023 год побьет новый рекорд

По итогам прошлого года за чертой бедности проживало всего лишь 9,8% россиян — это лучшее значение за всю историю современной России. Но 2023 год такими темпами может побить этот рекорд, в том числе благодаря росту зарплат на 6%.

По данным Росстата бедность в России вновь пошла на спад. В настоящий момент за чертой бедности живут всего 13,5% граждан — это 19,6 миллиона жителей России, что на 1,3 миллиона человек меньше, чем фиксировали в 2022 году.По данным Росстата бедность в России вновь пошла на спад. В настоящий момент за чертой бедности живут всего 13,5% граждан — это 19,6 миллиона жителей России, что на 1,3 миллиона человек меньше, чем фиксировали в 2022 году.
По данным Росстата бедность в России вновь пошла на спад. В настоящий момент за чертой бедности живут всего 13,5% граждан — это 19,6 миллиона жителей России, что на 1,3 миллиона человек меньше, чем фиксировали в 2022 году.
Фото: donland.ru
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Проблемой может стать лишь потребительская корзина, которую можно назвать одной из беднейших среди европейских стран. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев и вовсе назвал потребительскую корзину «тюремным пайком» из-за скудного рациона, в основе которого лежит картофель с овощами, а порции мяса и рыбы можно назвать абсолютно символическими. Не лучше обстоят дела и с непродовольственными товарами: девять трусов предлагается носить 2,4 года, а семь пар носков почти 1,5 года.

Эксперты предполагают, что проблему можно было бы решить приближением потребительской корзины к реальности, а вместе с ней — и уровня МРОТ с прожиточным минимумом. Вот только в Госдуме, оказалось, не знают, как вести расчет прожиточного минимума.

Сомнительная методика

Федеральный закон №473-ФЗ определяет уровень прожиточного минимума показателем 44,1% от медианного дохода населения в прошлом году с учетом областных коэффициентов.

Медианный доход делит общество на две группы: одна половина получает больше установленного уровня, вторая — меньше. Отсюда можно сделать вывод, что прожиточный минимум будет никак не связан с потребительской корзиной, а население сможет получать даже меньше прожиточного минимума, и при этом не получать статус бедного. Аналогичным методом рассчитывается и МРОТ.

Федеральный закон №473-ФЗ определяет уровень прожиточного минимума показателем 44,1% от медианного дохода населения в прошлом году с учетом областных коэффициентов.Федеральный закон №473-ФЗ определяет уровень прожиточного минимума показателем 44,1% от медианного дохода населения в прошлом году с учетом областных коэффициентов.
Федеральный закон №473-ФЗ определяет уровень прожиточного минимума показателем 44,1% от медианного дохода населения в прошлом году с учетом областных коэффициентов.
Фото: 1MI
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Вот только при таком подходе получается, что житель Читы, где медианная зарплата составляет 35 тысяч, а прожиточный минимум 15,4 тысячи рублей сможет купить только 423,8 килограмма картофеля. В это же время в Москве с более высокими показателями зарплаты и прожиточного минимума с низкими ценами на продукты[прим. редакции — а они действительно ниже из-за расходов на логистику и концентрацию распределительных центров продовольственной продукции] жители смогут позволить себе 654,1 килограмма картофеля. Формально в двух городах люди, получающие зарплату на уровне МРОТ, находятся на грани нищеты, однако разница между этой нищетой очень велика.

Депутаты могут включить в расчет потребительской корзины и деликатесы, и развлечения, однако эти изменения никак не отразятся на уровне благосостояния населения. А вот расслоение общества и снижение медианных доходов только поможет Росстату продолжать снижать показатели бедности в своих отчетах.

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