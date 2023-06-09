Чего не вижу — того нет: как Росстат рассчитывает показатели бедности россиян

Вот только при таком подходе получается, что житель Читы, где медианная зарплата составляет 35 тысяч, а прожиточный минимум 15,4 тысячи рублей сможет купить только 423,8 килограмма картофеля. В это же время в Москве с более высокими показателями зарплаты и прожиточного минимума с низкими ценами на продукты[прим. редакции — а они действительно ниже из-за расходов на логистику и концентрацию распределительных центров продовольственной продукции] жители смогут позволить себе 654,1 килограмма картофеля. Формально в двух городах люди, получающие зарплату на уровне МРОТ, находятся на грани нищеты, однако разница между этой нищетой очень велика.