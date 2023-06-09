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Published Сегодня, 09:59

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Донской губернатор Василий Голубев рассказал, что ему шепчут западные компании

9 июня 2023, 09:59
Фото: donland.ru
Донской губернатор Василий Голубев рассказал, что шепчут западные компании
Европейские представители сферы сельхозмашиностроения снова хотят работать с Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что делать этого не позволяют санкции, но западные организации просят потерпеть. По его словам, они шепотом, но отчетливо говорят, что мечтают работать с донским регионом.

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«Никто в Ростовской области терпеть не будет. Мы будет выпускать свою технику, в этом году в регионе сдадут в эксплутацию три завода по производству различной техники», — пишет Donnews со ссылкой на слова губернатора.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону появится производство кормов для домашних питомцев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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