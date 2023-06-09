Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Он рассказал, что делать этого не позволяют санкции, но западные организации просят потерпеть. По его словам, они шепотом, но отчетливо говорят, что мечтают работать с донским регионом.
«Никто в Ростовской области терпеть не будет. Мы будет выпускать свою технику, в этом году в регионе сдадут в эксплутацию три завода по производству различной техники», — пишет Donnews со ссылкой на слова губернатора.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону появится производство кормов для домашних питомцев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.