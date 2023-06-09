Так, с 9 июля по 30 ноября этого года объездные пути придется искать на трассе «Обливская — Советская — Боковская — Каргинская» на участке 0+000 километра — 3+130 километра в Боковском районе. На этот же срок перекрыт окажется обход Морозовска. Также до начала декабря придется ждать открытия мостового перехода на 143+642 километре трассы «Элиста — Ремонтное — Зимовники» и участка 8+670 километра — 27+600 километра автодороги «Шахты — Цимлянск».