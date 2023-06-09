Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Временные ограничения на проезд машин и движение пешеходов введут на трассах в Ростовской области. Там будет проходить капитальный ремонт дорог.
Так, с 9 июля по 30 ноября этого года объездные пути придется искать на трассе «Обливская — Советская — Боковская — Каргинская» на участке 0+000 километра — 3+130 километра в Боковском районе. На этот же срок перекрыт окажется обход Морозовска. Также до начала декабря придется ждать открытия мостового перехода на 143+642 километре трассы «Элиста — Ремонтное — Зимовники» и участка 8+670 километра — 27+600 километра автодороги «Шахты — Цимлянск».
С 9 июля по 31 октября перекрыты окажутся участок 0+900 километра — 27+400 километра магистрали «Белая Калитва — Апанасовка — Тацинский» и моста через реку Большой Несветай на участке 69+564 километра трассы «Матвеев Курган — Большекрепинская — Родионово-Несветайская».
Также с 9 июля перекроют участок 35+000 километра — 35+960 километра на трассе «Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск». Ограничение там будет действовать до 13 октября.
До 31 октября нельзя будет проехать по мосту через реку Северский Донец на участке 59+965 километра трассы «Шахты — Цимлянск». На этот же срок с 9 июля перекроют мост через судоходный канал на участке 95+914 автодороги «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск».
Ранее стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне.