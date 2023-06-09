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ДТП с участием трамвая произошло в Таганроге на улице Кузнечной

9 июня 2023, 10:36
Фото: Ирина Бурлаченко / vk.com/taganrog_dps
ДТП с участием трамвая и машины произошло в Таганроге на улице Кузнечной
В Таганроге на улице Кузнечной произошла авария с участием трамвая и автомобиля, сообщили очевидцы в соцсетях.


По их словам, ДТП случилось на пересечении 10-го переулка и Кузнечной в дневное время. Водитель автомобиля пытался пересечь пути, но не успел и в него врезался трамвай.

О пострадавших информации не поступало, но автомобиль получил повреждения. Также было парализовано движение для электротранспорта.

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Пользователи в комментариях предположили, что теперь водителю придется оплачивать ремонт трамвая.

Ранее в Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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