Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По их словам, ДТП случилось на пересечении 10-го переулка и Кузнечной в дневное время. Водитель автомобиля пытался пересечь пути, но не успел и в него врезался трамвай.
О пострадавших информации не поступало, но автомобиль получил повреждения. Также было парализовано движение для электротранспорта.
Пользователи в комментариях предположили, что теперь водителю придется оплачивать ремонт трамвая.
Ранее в Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.