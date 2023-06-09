«Идея прекрасная, потому, что ткань — ценный ресурс для переработки. Но для того чтобы все заработало, нужно сначала развить культуру раздельного сбора мусора в регионах. В том числе, и у нас, потому что из восьми обещанных мусороперерабатывающих заводов нам построят только пять, а со временем и эта цифра может сократиться», — сказал эколог.