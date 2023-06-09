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Эколог Брыканов рассказал, почему ростовчане отказываются сортировать мусор

9 июня 2023, 10:54
Фото: AlexChirkin/cc0/wikimedia.org
Эколог заявил, что в Ростове недостаточно мест для раздельного сбора мусора
Ростовчане отказываются от раздельного сбора мусора из-за недоступности пунктов сбора отходов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

8 июня стало известно о том, что российский экологический оператор (РЭО) предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Об инициативе высказался ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

«Идея прекрасная, потому, что ткань — ценный ресурс для переработки. Но для того чтобы все заработало, нужно сначала развить культуру раздельного сбора мусора в регионах. В том числе, и у нас, потому что из восьми обещанных мусороперерабатывающих заводов нам построят только пять, а со временем и эта цифра может сократиться», — сказал эколог.

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Он добавил, что у ростовчан есть желание раздельно собирать мусор: для этого проводится множество ЭКОакций. А вот возможности для ежедневной помощи природе нет.

«В окраинных районах и обычных то мусорных баков иногда нет, сеток для пластика. Что там говорить о раздельных контейнерах. Если сбор пластика, лампочек и батареек у нас ещё хоть как-то развит — почти в каждом торговом центре есть места для их сбора, то с тканью будут проблемы», — предупреждает эксперт.

Дмитрий Брыканов добавил, что многие ростовчане отказываются от раздельного сбора мусора из-за того, что рядом с их домами нет контейнеров.

«Ещё многие сомневаются в том, что их мусор действительно переработают, а не смешают и сожгут», — подытожил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что только за сутки из ростовских ливневок достали 40 тонн мусора.

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#Анна Ивченко#Экология#Мусор#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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