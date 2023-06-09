Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
8 июня стало известно о том, что российский экологический оператор (РЭО) предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Об инициативе высказался ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
«Идея прекрасная, потому, что ткань — ценный ресурс для переработки. Но для того чтобы все заработало, нужно сначала развить культуру раздельного сбора мусора в регионах. В том числе, и у нас, потому что из восьми обещанных мусороперерабатывающих заводов нам построят только пять, а со временем и эта цифра может сократиться», — сказал эколог.
Он добавил, что у ростовчан есть желание раздельно собирать мусор: для этого проводится множество ЭКОакций. А вот возможности для ежедневной помощи природе нет.
«В окраинных районах и обычных то мусорных баков иногда нет, сеток для пластика. Что там говорить о раздельных контейнерах. Если сбор пластика, лампочек и батареек у нас ещё хоть как-то развит — почти в каждом торговом центре есть места для их сбора, то с тканью будут проблемы», — предупреждает эксперт.
Дмитрий Брыканов добавил, что многие ростовчане отказываются от раздельного сбора мусора из-за того, что рядом с их домами нет контейнеров.
«Ещё многие сомневаются в том, что их мусор действительно переработают, а не смешают и сожгут», — подытожил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что только за сутки из ростовских ливневок достали 40 тонн мусора.