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Эксперт Миронова рассказала, почему ростовчанки не идут работать швеями за 70 тысяч

9 июня 2023, 07:50
Фото: https://ru.freepik.com/
В городе недостаточно мест для обучения швейному делу, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

Напомним, в ходе заседания комиссии городской думы по экономике и торговле власти Ростова назвали швей дефицитными кадрами в регионе. При этом средняя зарплата донских швей составляет от 75 до 100 тысяч рублей.

По словам Анастасии Мироновой, швей в Ростове обучают преимущественно в средне-специальных учебных заведениях.

«Насколько я знаю, у нас только четыре колледжа, которые готовят специалистов по этой специальности. И чаще всего колледжи рекламируют только востребованные у молодежи специальности. Такими являются экономические, информационные, правовые направления. Все, что связано с умственным трудом, но не с физическим», — поясняет экономист.

Анастасия добавляет, что шить в Ростове умеют многие девушки. Однако им выгоднее шить «на себя».

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«У нас очень много различных ателье, локальных брендов одежды, где все отшивают владелицы бизнеса и может быть несколько наемных сотрудников. В этом есть возможности для самореализации и зарплата не ограничивается семьюдесятью тысячами, которые обещают наши власти платить на швейных производствах», — объясняет экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что зарплаты перестали расти в Ростовской области.

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