Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Напомним, в ходе заседания комиссии городской думы по экономике и торговле власти Ростова назвали швей дефицитными кадрами в регионе. При этом средняя зарплата донских швей составляет от 75 до 100 тысяч рублей.
По словам Анастасии Мироновой, швей в Ростове обучают преимущественно в средне-специальных учебных заведениях.
«Насколько я знаю, у нас только четыре колледжа, которые готовят специалистов по этой специальности. И чаще всего колледжи рекламируют только востребованные у молодежи специальности. Такими являются экономические, информационные, правовые направления. Все, что связано с умственным трудом, но не с физическим», — поясняет экономист.
Анастасия добавляет, что шить в Ростове умеют многие девушки. Однако им выгоднее шить «на себя».
«У нас очень много различных ателье, локальных брендов одежды, где все отшивают владелицы бизнеса и может быть несколько наемных сотрудников. В этом есть возможности для самореализации и зарплата не ограничивается семьюдесятью тысячами, которые обещают наши власти платить на швейных производствах», — объясняет экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что зарплаты перестали расти в Ростовской области.