«Насколько я знаю, у нас только четыре колледжа, которые готовят специалистов по этой специальности. И чаще всего колледжи рекламируют только востребованные у молодежи специальности. Такими являются экономические, информационные, правовые направления. Все, что связано с умственным трудом, но не с физическим», — поясняет экономист.