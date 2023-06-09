Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В акваторию Веселовского водохранилища успешно выпустили еще тысячу уток-крякв. Выпуск состоялся в охотничьем хозяйстве, которое занимается искусственным разведением водоплавающей дичи уже 16 лет.
Власти отмечают, что в Ростовской области регулярно выпускают животных в естественную среду обитания. Благодаря этому за последние пять лет наблюдается стабильный рост числа животных — от 4% до 12% ежегодно.
В этом году в естественную среду обитания в Ростовской области выпустили 1100 уток-крякв, 26 фазанов, 20 особей лани и 40 европейских оленей.
Ранее в Сети появилось видео с дельфином, замеченном у Западного моста в Ростове.