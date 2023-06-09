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Еще тысячу уток-крякв выпустили в Веселовском водохранилище в Ростовской области

9 июня 2023, 18:13
Фото: Правительство Ростовской области
В акваторию Веселовского водохранилища успешно выпустили еще тысячу уток-крякв
В акваторию Веселовского водохранилища успешно выпустили еще тысячу уток-крякв, сообщили в правительстве Ростовской области.

В акваторию Веселовского водохранилища успешно выпустили еще тысячу уток-крякв. Выпуск состоялся в охотничьем хозяйстве, которое занимается искусственным разведением водоплавающей дичи уже 16 лет.

Власти отмечают, что в Ростовской области регулярно выпускают животных в естественную среду обитания. Благодаря этому за последние пять лет наблюдается стабильный рост числа животных — от 4% до 12% ежегодно.

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В этом году в естественную среду обитания в Ростовской области выпустили 1100 уток-крякв, 26 фазанов, 20 особей лани и 40 европейских оленей.

Ранее в Сети появилось видео с дельфином, замеченном у Западного моста в Ростове.

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#Виктория Прутковская#Животные в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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