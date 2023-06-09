Posted Вчера, 21:13
Published Вчера, 21:13
Modified Вчера, 21:15
Updated Вчера, 21:15
Передавая слова таможенников, депутат рассказывает, что стоимость содержимого в присланной ей посылке, на черном рынке может доходить до полутора тысяч рублей. Ну, а поскольку посылку «с сюрпризом» из Германии никто не ждал, к тому же, никакого уведомления о ней не поступало, она так и лежала на почте.
«Но, как я потом узнала, в таможню поступила жалоба на содержимое посылки от некоего Иванова. В жалобе был указан адрес отправителя, адрес получателя, то есть мой. И даже штрих-код. Поэтому узнала я о наличии этой посылки только после звонка с таможни. Мне рассказали, что ее изъяли с почты из-за срока давности. Я же за ней так и не пришла», — отмечает Оськина.
Это, по словам собеседницы, и спасло ситуацию.
«Я же депутат, получаю много корреспонденции. Могла скопом забрать все с почты и принести домой. Ведь по законодательству, если человек получит такую посылку, даже не зная, что в ней запрещенные препараты, он уже принял участие в контрабанде через границу. Так мне разъяснили таможенники», — говорит собеседница.
Депутат уверенна, что посылка «с сюрпризом» — это месть за ее активную жизненную позицию.
«Думаю, это связано с моими политическими шагами и предстоящими выборами. Кому-то я сильно перешла дорогу. Видать, мешаю делать незаконные дела», — делится мнением Оськина.
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