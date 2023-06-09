«Но, как я потом узнала, в таможню поступила жалоба на содержимое посылки от некоего Иванова. В жалобе был указан адрес отправителя, адрес получателя, то есть мой. И даже штрих-код. Поэтому узнала я о наличии этой посылки только после звонка с таможни. Мне рассказали, что ее изъяли с почты из-за срока давности. Я же за ней так и не пришла», — отмечает Оськина.