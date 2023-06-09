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Posted Вчера, 21:13

Published Вчера, 21:13

Modified Вчера, 21:15

Updated Вчера, 21:15

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«Это месть»: ростовский депутат Оськина высказалась о провокации с 500 таблетками

8 июня 2023, 21:13
Фото: rostovgazeta.ru
Наталья Оськина

Ростовский депутат Оськина объяснила предстоящими выборами провокацию с таблетками

На имя ростовского депутата Натальи Оськиной из Германии пришла странная посылка. В ней оказалось 500 таблеток запрещенного препарата. Об этом Оськина сообщила корреспонденту RostovGazeta.

Передавая слова таможенников, депутат рассказывает, что стоимость содержимого в присланной ей посылке, на черном рынке может доходить до полутора тысяч рублей. Ну, а поскольку посылку «с сюрпризом» из Германии никто не ждал, к тому же, никакого уведомления о ней не поступало, она так и лежала на почте.

«Но, как я потом узнала, в таможню поступила жалоба на содержимое посылки от некоего Иванова. В жалобе был указан адрес отправителя, адрес получателя, то есть мой. И даже штрих-код. Поэтому узнала я о наличии этой посылки только после звонка с таможни. Мне рассказали, что ее изъяли с почты из-за срока давности. Я же за ней так и не пришла», — отмечает Оськина.

Это, по словам собеседницы, и спасло ситуацию.

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«Я же депутат, получаю много корреспонденции. Могла скопом забрать все с почты и принести домой. Ведь по законодательству, если человек получит такую посылку, даже не зная, что в ней запрещенные препараты, он уже принял участие в контрабанде через границу. Так мне разъяснили таможенники», — говорит собеседница.

Депутат уверенна, что посылка «с сюрпризом» — это месть за ее активную жизненную позицию.

«Думаю, это связано с моими политическими шагами и предстоящими выборами. Кому-то я сильно перешла дорогу. Видать, мешаю делать незаконные дела», — делится мнением Оськина.

Ранее RostovGazeta сообщала, как родители ростовской зоозащитницы обвинили полицию в подбросе наркотиков и вымогательстве 10-и миллионов рублей.

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