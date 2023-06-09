Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Пробка начинается с улицы Доватора, после чего продолжается по Змиевскому проезду. Длина затора составляет несколько километров, машины на этом участке практически не едут.
Причиной пробки может быть авария, которая произошла на улице Доватора. О ней рассказали проезжающие здесь водители.
В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных. Движение в основном затруднено в центральной части города.
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