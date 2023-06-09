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Гигантские пробки парализовали движение в районе Змиевской балки в Ростове 9 июня

9 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI
Гигантские пробки парализовали движение в районе Змиевской балки в Ростове 9 июня
В Ростове-на-Дону утром в пятницу, 9 июня, образовались серьезные заторы в районе Змиевской балки, следует из данных онлайн-карт.

Пробка начинается с улицы Доватора, после чего продолжается по Змиевскому проезду. Длина затора составляет несколько километров, машины на этом участке практически не едут.

Причиной пробки может быть авария, которая произошла на улице Доватора. О ней рассказали проезжающие здесь водители.

Где в Ростовской области самые адские пробки и решат ли эту проблему
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В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных. Движение в основном затруднено в центральной части города.В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных. Движение в основном затруднено в центральной части города.
В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных. Движение в основном затруднено в центральной части города.
Фото: Яндекс.Карты

В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных. Движение в основном затруднено в центральной части города.

Читайте также расширенный материал RostovGazeta о том, где в Ростовской области самые адские пробки и решат ли эту проблему.

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