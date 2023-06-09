Губернатор Ростовской области посетил выставку «День донского поля»

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Десятки фермеров, производителей сельскохозяйственной техники, а также агрономы, представили свои достижения на этом мероприятии. Оценил успехи донских аграриев губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В этом году на выставке работало более 200 стендов различных компаний и
производителей. На площади в 23 гектара развернулась экспозиция с
новейшими образцами техники, последними разработками в агрохимии и
продукцией фермерских хозяйств. Участники продемонстрировали новинки в
области растениеводства и животноводства, представили агрохимическую
продукцию, посадочный материал, семена и свои научные разработки в
селекции.
Деловая программа выставки состояла из 10 мероприятий. Среди них были
круглые столы, конференции и семинары с участием ведущих агроэкспертов,
представителей органов власти и сельхозтоваропроизводителей. Центральным
мероприятием стало областное предуборочное совещание для муниципальных
районов, которое провел глава региона.
— В этом году сельхозкультуры предстоит убрать на площади 4,7 млн га, в
том числе озимые — на 2,9 млн га, яровые — на 1,8 млн га. Первоочередная
задача — провести предстоящую страду в оптимальные сроки при
минимальных потерях, — отметил Василий Голубев.
Губернатор подчеркнул, что Ростовская область обладает самым большим
парком сельхозтехники в России, а донские хозяйства стоят в числе лидеров по
темпам приобретения сельхозмашин. Так с начала года предприятия АПК
приобрели 420 тракторов, 120 комбайнов, 950 единиц другой сельхозтехники.
На 55% больше, чем в прошлом году, заключено договоров по покупке техники
в лизинг (218 единиц) на сумму около 1,1 миллиарда рублей.
Василий Голубев также напомнил, что одной из приоритетных задач на
сегодня, является сохранение плодородия земель.
— Необходимо продолжать последовательно вносить минеральные удобрения
и развивать мелиорацию. В этом году на Дону предстоит восстановить и
ввести в эксплуатацию 3,8 тыс. га орошаемых земель. Для этого уже создано
28 пилотных проектов системы агроэкологического районирования для
сельских поселений, охватить все поселения планируется до конца 2025 года.—
заключил глава региона.
В настоящее время специалисты в области сельского хозяйства оценивают
готовность сельхозтехники к уборочной кампании, которая стартует в июле, на
97%. Это серьезный показатель, который уже отражает отношение к аграрной
политике на Дону.
Потенциал АПК Ростовской области высоко оценил и замглавы федерального
Минсельхоза Андрей Разин. Он отметил, что донской регион сегодня является
одним из лидеров в стране не только по объемам производства
сельхозпродукции, но и по технической модернизации агрокомплекса.
По завершению торжественной части совещания, 30 работников донского АПК
получили из рук губернатора государственные награды.
Деловая программа выставки состояла из 10 мероприятий. Среди них были
круглые столы, конференции и семинары с участием ведущих агроэкспертов,
представителей органов власти и сельхозтоваропроизводителей. Центральным
мероприятием стало областное предуборочное совещание для муниципальных
районов, которое провел глава региона.
— В этом году сельхозкультуры предстоит убрать на площади 4,7 млн га, в
том числе озимые — на 2,9 млн га, яровые — на 1,8 млн га. Первоочередная
задача — провести предстоящую страду в оптимальные сроки при
минимальных потерях, — отметил Василий Голубев.
Губернатор подчеркнул, что Ростовская область обладает самым большим
парком сельхозтехники в России, а донские хозяйства стоят в числе лидеров по
темпам приобретения сельхозмашин. Так с начала года предприятия АПК
приобрели 420 тракторов, 120 комбайнов, 950 единиц другой сельхозтехники.
На 55% больше, чем в прошлом году, заключено договоров по покупке техники
в лизинг (218 единиц) на сумму около 1,1 миллиарда рублей.
Василий Голубев также напомнил, что одной из приоритетных задач на
сегодня, является сохранение плодородия земель.
— Необходимо продолжать последовательно вносить минеральные удобрения
и развивать мелиорацию. В этом году на Дону предстоит восстановить и
ввести в эксплуатацию 3,8 тыс. га орошаемых земель. Для этого уже создано
28 пилотных проектов системы агроэкологического районирования для
сельских поселений, охватить все поселения планируется до конца 2025 года.—
заключил глава региона.
В настоящее время специалисты в области сельского хозяйства оценивают
готовность сельхозтехники к уборочной кампании, которая стартует в июле, на
97%. Это серьезный показатель, который уже отражает отношение к аграрной
политике на Дону.
Потенциал АПК Ростовской области высоко оценил и Замглавы федерального
Минсельхоза Андрей Разин. Он отметил, что донской регион сегодня является
одним из лидеров в стране не только по объемам производства
сельхозпродукции, но и по технической модернизации агрокомплекса.
По завершению торжественной части совещания, 30 работников донского АПК
получили из рук губернатора государственные награды.