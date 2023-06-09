Губернатор Ростовской области посетил выставку «День донского поля»

Губернатор подчеркнул, что Ростовская область обладает самым большим

парком сельхозтехники в России, а донские хозяйства стоят в числе лидеров по

темпам приобретения сельхозмашин. Так с начала года предприятия АПК

приобрели 420 тракторов, 120 комбайнов, 950 единиц другой сельхозтехники.

На 55% больше, чем в прошлом году, заключено договоров по покупке техники

в лизинг (218 единиц) на сумму около 1,1 миллиарда рублей.