В прошлом году правительство анонсировало масштабные изменения в сфере детских пособий. Если раньше россияне получали целый ряд выплат на ребенка, которые подразделялись в зависимости от возраста адресата. Сначала родители получали пособие по уходу за ребенком до полутора лет, потом до трех лет, затем с трех до семи и, наконец, с 8 до 17 лет. К этому списку нужно отнести и пособие по беременности, и выплату из маткапитала, и другие детские субсидии. Часть пособий выплачивал Пенсионный фонд России (ПФР), часть — Фонд социального страхования (ФСС).