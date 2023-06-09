Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В прошлом году правительство анонсировало масштабные изменения в сфере детских пособий. Если раньше россияне получали целый ряд выплат на ребенка, которые подразделялись в зависимости от возраста адресата. Сначала родители получали пособие по уходу за ребенком до полутора лет, потом до трех лет, затем с трех до семи и, наконец, с 8 до 17 лет. К этому списку нужно отнести и пособие по беременности, и выплату из маткапитала, и другие детские субсидии. Часть пособий выплачивал Пенсионный фонд России (ПФР), часть — Фонд социального страхования (ФСС).
С 1 января 2023 года оба эти ведомства объединены под новым названием Социальный фонд России (СФР). Теперь СФР осуществляет назначение и выплату единого детского пособия (ЕДП), в которое вошли практически все виды ранее существующих детских пособий, кроме двух.
Пособие из средств материнского капитала решили платить отдельно как дополнение к ЕДП. Пособие неработающим матерям по уходу за ребенком до полутора лет, рожденным до 1 января 2023 года, тоже выделили в отдельную категорию выплат.
Таким образом, сегодня российские семьи с детьми могут претендовать на три вида детских выплат. Если раньше единого дня получения пособий не было — региональные власти обычно обозначали период зачисления, к примеру, с 20-го по 25-е число каждого месяца, то теперь СФР утвердил единый график выплат в федеральном масштабе. Он начал действовать с 1 июня 2023 года.
Так, ЕДП россияне будут получать 3-го числа каждого месяца, выплаты из маткапитала — 5-го числа каждого месяца и пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 8-го числа каждого месяца. Выплата осуществляется за прошедший месяц. Задержек быть не должно, так как вся система автоматизирована.
С недавних пор российские семьи, получившие материнский капитал, стали пользоваться новой предоставленной возможностью — тратить эту крупную государственную субсидию на нужды ребенка, получая ежемесячно определенную сумму из маткапитала. Однако для этого необходима так называемая комплексная оценка нуждаемости, при которой учитывается средний доход на душу населения. Он не должен превышать двух прожиточных минимумов, утвержденных правительством региона.
«Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей (в Ростовской области в 2023 году — на человека менее 27 026 рублей). Таким образом, если в семье есть несколько детей до трех лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов на человека, родители могут оформить еще одну. Заявление при этом подается на каждого ребенка по отдельности», — пояснили в правительстве региона.
В Ростове с 2023 году пособия из маткапитала стали получать более трех тысяч семей. Число адресатов существенно расширилось, ведь если раньше это пособие можно было оформить только на второго ребенка, то теперь адресатом можно сделать любого несовершеннолетнего, которому еще не исполнилось трех лет, включая первенца. Выплата осуществляется в размере прожиточного регионального минимума на ребенка. Напомним, что в Ростовской области это 13 759 рублей.
Подать заявление можно непосредственно в региональное отделение СФР, а также через портал «Госуслуги» и МФЦ.