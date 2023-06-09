Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Климатолог Александр Иошпа рассказал «КП — Ростов-на-Дону» о погоде в городе на длинных выходных. Он заверил, что все три дня в Ростове будет тепло, аномальных похолоданий ждать не стоит.
Однако в городе, вероятно, пройдут дожди с грозами. Более того, они будут не локальными, а повсеместными. Пик осадков придется на воскресенье и понедельник. Однако Иошпа заверил, что штормовых ливней, как в конце мая, в Ростове ждать не стоит.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда ждать адской жары в Ростовской области.