Однако в городе, вероятно, пройдут дожди с грозами. Более того, они будут не локальными, а повсеместными. Пик осадков придется на воскресенье и понедельник. Однако Иошпа заверил, что штормовых ливней, как в конце мая, в Ростове ждать не стоит.