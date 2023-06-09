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Published Сегодня, 17:38

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Климатолог Иошпа рассказал, какая погода будет в Ростове на длинных выходных

9 июня 2023, 17:38
Фото: 1MI
На длинных выходных в Ростове будет тепло и дождливо
На длинных выходных в Ростове будет тепло и дождливо, заявил климатолог Александр Иошпа.

Климатолог Александр Иошпа рассказал «КП — Ростов-на-Дону» о погоде в городе на длинных выходных. Он заверил, что все три дня в Ростове будет тепло, аномальных похолоданий ждать не стоит.

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Однако в городе, вероятно, пройдут дожди с грозами. Более того, они будут не локальными, а повсеместными. Пик осадков придется на воскресенье и понедельник. Однако Иошпа заверил, что штормовых ливней, как в конце мая, в Ростове ждать не стоит.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда ждать адской жары в Ростовской области.

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