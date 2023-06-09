rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

Контрактника осудили в Ростове-на-Дону за отдых в период частичной мобилизации

9 июня 2023, 10:54
Фото: Amin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Контрактника осудили в Ростове-на-Дону за отдых в период частичной мобилизации
В Ростове-на-Дону огласили приговор военнослужащему, который не появился на службе в период частичной мобилизации, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

На скамье подсудимых оказался Алексей Елисеев, который 18 августа 2022 года не вернулся из отпуска на службу, так как решил и дальше отдыхать. Он проводил время в Пскове и Таганроге.

В сентябре объявили частичную мобилизацию, но контрактник так и не появился. Его удалось задержать 30 января и доставить в военную комендатуру.

В ДНР задержали последнего дезертира, разыскиваемого в Ростовской области
Узнать подробнее

По факту случившегося возбудили уголовное дело, а Елисеев признал вину. Суд приговорил его к 5,5 годам заключения в колонии общего режима.

Читайте также о том, как другой военнослужащий два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы не служить в армии.

Читайте также:
Контрактникам из Ростовской области будут платить по 150 тыс рублейВ Ростове контрактнику дали 6 лет колонии за уклонение от службы во время мобилизации
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Уголовное дело#Побег из части#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове назвали потенциально опасные улицы, затапливаемые во время дождей
Вчера, 18:37
«Это месть»: ростовский депутат Оськина высказалась о провокации с 500 таблетками
Вчера, 21:13
Нефтебаза, вино и прикид от Calvin Klein: за что судились донские компании в мае
Сегодня, 07:43
Высотками за 60 млрд рублей застроят территории рядом с Ростовским морем
Сегодня, 07:09
Прокурора Железнодорожного района Ростова оставили в СИЗО до 13 июля
Сегодня, 06:19
Эксперт Миронова рассказала, почему ростовчанки не идут работать швеями за 70 тысяч
Сегодня, 07:50