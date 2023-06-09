Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
На скамье подсудимых оказался Алексей Елисеев, который 18 августа 2022 года не вернулся из отпуска на службу, так как решил и дальше отдыхать. Он проводил время в Пскове и Таганроге.
В сентябре объявили частичную мобилизацию, но контрактник так и не появился. Его удалось задержать 30 января и доставить в военную комендатуру.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, а Елисеев признал вину. Суд приговорил его к 5,5 годам заключения в колонии общего режима.
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