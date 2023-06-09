Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Пожар начался в пятницу днем, 9 июня, когда огонь за несколько минут успел охватить весь дом. На место происшествия в данный момент приезжают пожарные.
Сейчас густой черный дым от возгорания расходится по всей округе. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Что стало причиной крупного пожара, остается загадкой.
Ранее в Сети появились кадры с горящим КамАЗом на улице Малиновского в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.