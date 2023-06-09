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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

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Updated Сегодня, 13:52

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Крупный пожар начался возле детской больницы в Таганроге днем 9 июня

9 июня 2023, 12:07
Фото: 1MI
Крупный пожар начался возле детской больницы в Таганроге днем 9 июня

Частный дом горит в Таганроге на площади 250 квадратных метров

В Таганроге загорелся дом, который расположен рядом с детской многопрофильной больницей, сообщили очевидцы в соцсетях.

Пожар начался в пятницу днем, 9 июня, когда огонь за несколько минут успел охватить весь дом. На место происшествия в данный момент приезжают пожарные.

Сейчас густой черный дым от возгорания расходится по всей округе. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

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Что стало причиной крупного пожара, остается загадкой.

Ранее в Сети появились кадры с горящим КамАЗом на улице Малиновского в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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