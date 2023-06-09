Мастер эпизодических ролей: легендарный ростовский актер Егор Тузусов из Нахичевани

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:39
Updated Сегодня, 20:39
А в серии, которая называется «Корона Российской империи», есть незабываемый эпизод, где милый на вид старичок пытается затянуть экскурсию. Прекрасная сцена: «Господа, вы, наверное, знаете биографию персонажей Нового Завета. Она восходит к Ветхому Завету. Но я вам напомню. Кратко. Авраам родил Исаака…».
Помню, как нам было весело, как мы смеялись. А эту сцену блестяще сыграл, как его называли, мастер эпизодических ролей Егор Баронович Тусузов, известный актер Театра сатиры.
Тусузов вошел в театральную историю как непревзойденный мастер эпизода. В эпизодических ролях он снялся во многих советских фильмах. Это «Девушка без адреса», «Человек-амфибия», «Приключения Кроша», «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу», «Семь стариков и одна девушка», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (в этом фильме он блестяще сыграл экскурсовода) и многие другие. Люди старшего поколения с ностальгией вспоминают популярный в те годы на советском телевидении «Кабачок „13 стульев“. В этой передаче Тусузов играл пана Пепусевича, который тихонько похрапывал в уголке.
К сожалению, сегодня мало кто помнит, что Егор Баронович был нашим земляком. Он родился в Нахичевани-на-Дону еще до Октябрьской революции, в 1891 году. И звали его не Егор Баронович, а… Геворг Луйспаронович Тусузян. С малых лет он увлекался театром, принимал участие в гимназических постановках. Затем Тусузов отправился в Москву, где поступил на юридический факультет, который с успехом и закончил. Но страсть к актерскому мастерству в нем не пропала. Он был зачислен в труппу любительского театра и все годы учебы играл в спектаклях. По окончании университета Егор Баронович вернулся в Ростов, в свою родную Нахичевань. Работал помощником присяжного поверенного.
И вот тут произошли грандиозные исторические события, которые коренным образом изменили жизнь Тусузова, − февральская и октябрьская революции в 1917 году.
Говорят, что в те годы Тусузову поручили взяться за ликвидацию преступности в Ростове и Нахичевани. Рассказывают, что Георгий Баронович выступил с пламенной речью на собрании бывших зеков. Очевидцы утверждали, что Тусузов произнес тогда один из лучших монологов в своей творческой жизни. И якобы бывшие медвежатники и домушники в день 1 мая дали слово, что больше красть не будут! Правда, это слово держали они недолго. Но это и неудивительно. Вот такая красивая история, ставшая легендой.
Мне посчастливилось видеть Георгия Бароновича Тусузова и в жизни, и на сцене. Он был моим дальним родственником. В Нахичевани этого замечательного актера называли «наш Егорушка» или «наш великий Егорушка».
Мой отец, заслуженный врач России, краевед Минас Георгиевич Багдыков в книге «Нахичеванские портреты» (Ростовское книжное издательство. 1991 г.) описал свою встречу с Георгием Бароновичем Тусузовым, которая произошла, когда Театр сатиры гастролировал в нашем городе.
Тусузов попросил отца отвезти его на Нахичеванский базар. В книге «Нахичеванские портреты» это описано так: «Прохаживаясь по Базарной площади, которая мало изменилась, он, видимо, вспоминал себя мальчиком и теперь „представлял“ его, по-актерски преображаясь…»
А потом Тусузову захотелось поехать на левый берег, чтобы отведать легендарный ростовский шашлык, который он любил с детства.
Отец описывает это так: «Нашли „злачный“ уголок, где около огромных размеров бочки жарилось мясо. Видно, здесь собиралась довольно-таки сомнительная публика, женщины были навеселе, подъезжали на своих машинах любители острых ощущений. Георгий Баронович смело пошел тараном на очередь и, к моему удивлению, перед ним расступились, а шашлычник узнал в нем известного актера, предложил удобнее расположиться с видом на Дон и тут же принес роскошные порции шашлыка. Ел он с большим аппетитом, выказывая знаки внимания шашлычнику. Все мои намеки на то, что мясо недожарено, что затея может плохо кончиться, не имели успеха. От предложения зайти к нам домой, где жена приготовила праздничный стол, деликатно отказался. Смеясь, сказал, что не был женат и не привык к домашней кухне, всю жизнь питается в столовых и ресторанах».
Более того, Тусузов с удовольствием шутил на тему здорового образа жизни и рецепта долголетия. Он рассказывал, что когда легендарный Леонид Осипович Утесов поинтересовался, в чем секрет его долголетия, то он ответил: «Никому не говорил, тебе откроюсь. Секретов три: я никогда не занимался спортом, не ел домашнюю пищу и не был официально женат!»
И все-таки перед отъездом труппы Театра сатиры из Ростова Георгий Баронович заехал к нам домой в Нахичевань на такси, привез букет роз, поблагодарил мою маму и семью за внимание, которое ему было оказано. Тот визит Тусузова в наш дом я помню плохо. Мне было лет семь. Но помню хорошо, что мне казалось, что Георгий Баронович − человек из прошлого века, из той неведомой мне дореволюционной России. А так оно и было. Он и был человеком из не существующей уже Нахичевани-на-Дону.
Георгий Баронович Тусузов умер 2 февраля 1986 года.
С тех пор прошло немало лет, но и сегодня, когда я смотрю фильмы с участием Тусузова, то испытываю чувство гордости за то, что наш город подарил миру такого замечательного актера.
Георгий Багдыков