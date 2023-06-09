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Мастер эпизодических ролей: легендарный ростовский актер Егор Тузусов из Нахичевани

9 июня 2023, 20:37
Фото: Margarita Zakovorotnaya/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Как ростовский актер Егор Тузусов из Нахичевани стал мастером эпизодических ролей

Как ростовский актер Егор Тузусов из Нахичевани стал мастером эпизодических ролей

В детстве, как и многие советские дети, я любил серию фильмов о неуловимых мстителях. Помню, что когда меня приняли в пионеры, а это происходило в кинотеатре «Смена» в Нахичевани, то нам потом, после торжественного угощения в буфете, показывали «Неуловимых мстителей».

А в серии, которая называется «Корона Российской империи», есть незабываемый эпизод, где милый на вид старичок пытается затянуть экскурсию. Прекрасная сцена: «Господа, вы, наверное, знаете биографию персонажей Нового Завета. Она восходит к Ветхому Завету. Но я вам напомню. Кратко. Авраам родил Исаака…».

Помню, как нам было весело, как мы смеялись. А эту сцену блестяще сыграл, как его называли, мастер эпизодических ролей Егор Баронович Тусузов, известный актер Театра сатиры.

Мастер эпизодических ролей Егор Баронович Тусузов, известный актер Театра сатиры.Мастер эпизодических ролей Егор Баронович Тусузов, известный актер Театра сатиры.
Мастер эпизодических ролей Егор Баронович Тусузов, известный актер Театра сатиры.
Фото: Andrey Korzun/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Тусузов вошел в театральную историю как непревзойденный мастер эпизода. В эпизодических ролях он снялся во многих советских фильмах. Это «Девушка без адреса», «Человек-амфибия», «Приключения Кроша», «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу», «Семь стариков и одна девушка», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (в этом фильме он блестяще сыграл экскурсовода) и многие другие. Люди старшего поколения с ностальгией вспоминают популярный в те годы на советском телевидении «Кабачок „13 стульев“. В этой передаче Тусузов играл пана Пепусевича, который тихонько похрапывал в уголке.

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Наш земляк

К сожалению, сегодня мало кто помнит, что Егор Баронович был нашим земляком. Он родился в Нахичевани-на-Дону еще до Октябрьской революции, в 1891 году. И звали его не Егор Баронович, а… Геворг Луйспаронович Тусузян. С малых лет он увлекался театром, принимал участие в гимназических постановках. Затем Тусузов отправился в Москву, где поступил на юридический факультет, который с успехом и закончил. Но страсть к актерскому мастерству в нем не пропала. Он был зачислен в труппу любительского театра и все годы учебы играл в спектаклях. По окончании университета Егор Баронович вернулся в Ростов, в свою родную Нахичевань. Работал помощником присяжного поверенного.

И вот тут произошли грандиозные исторические события, которые коренным образом изменили жизнь Тусузова, − февральская и октябрьская революции в 1917 году.

И вот тут произошли грандиозные исторические события, которые коренным образом изменили жизнь Тусузова, − февральская и октябрьская революции в 1917 году.И вот тут произошли грандиозные исторические события, которые коренным образом изменили жизнь Тусузова, − февральская и октябрьская революции в 1917 году.
И вот тут произошли грандиозные исторические события, которые коренным образом изменили жизнь Тусузова, − февральская и октябрьская революции в 1917 году.
Фото: donvrem.dspl.ru

Говорят, что в те годы Тусузову поручили взяться за ликвидацию преступности в Ростове и Нахичевани. Рассказывают, что Георгий Баронович выступил с пламенной речью на собрании бывших зеков. Очевидцы утверждали, что Тусузов произнес тогда один из лучших монологов в своей творческой жизни. И якобы бывшие медвежатники и домушники в день 1 мая дали слово, что больше красть не будут! Правда, это слово держали они недолго. Но это и неудивительно. Вот такая красивая история, ставшая легендой.

Великий Егорушка и шашлык

Мне посчастливилось видеть Георгия Бароновича Тусузова и в жизни, и на сцене. Он был моим дальним родственником. В Нахичевани этого замечательного актера называли «наш Егорушка» или «наш великий Егорушка».

Мой отец, заслуженный врач России, краевед Минас Георгиевич Багдыков в книге «Нахичеванские портреты» (Ростовское книжное издательство. 1991 г.) описал свою встречу с Георгием Бароновичем Тусузовым, которая произошла, когда Театр сатиры гастролировал в нашем городе.

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Тусузов попросил отца отвезти его на Нахичеванский базар. В книге «Нахичеванские портреты» это описано так: «Прохаживаясь по Базарной площади, которая мало изменилась, он, видимо, вспоминал себя мальчиком и теперь „представлял“ его, по-актерски преображаясь…»

А потом Тусузову захотелось поехать на левый берег, чтобы отведать легендарный ростовский шашлык, который он любил с детства.

А потом Тусузову захотелось поехать на Левый берег, чтобы отведать легендарный ростовский шашлык, который он любил с детства. Вид на Ростов с Левого берега в 90-еА потом Тусузову захотелось поехать на Левый берег, чтобы отведать легендарный ростовский шашлык, который он любил с детства. Вид на Ростов с Левого берега в 90-е
А потом Тусузову захотелось поехать на Левый берег, чтобы отведать легендарный ростовский шашлык, который он любил с детства. Вид на Ростов с Левого берега в 90-е
Фото: СССР-72/Личный архив. / pastvu.com

Отец описывает это так: «Нашли „злачный“ уголок, где около огромных размеров бочки жарилось мясо. Видно, здесь собиралась довольно-таки сомнительная публика, женщины были навеселе, подъезжали на своих машинах любители острых ощущений. Георгий Баронович смело пошел тараном на очередь и, к моему удивлению, перед ним расступились, а шашлычник узнал в нем известного актера, предложил удобнее расположиться с видом на Дон и тут же принес роскошные порции шашлыка. Ел он с большим аппетитом, выказывая знаки внимания шашлычнику. Все мои намеки на то, что мясо недожарено, что затея может плохо кончиться, не имели успеха. От предложения зайти к нам домой, где жена приготовила праздничный стол, деликатно отказался. Смеясь, сказал, что не был женат и не привык к домашней кухне, всю жизнь питается в столовых и ресторанах».

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Более того, Тусузов с удовольствием шутил на тему здорового образа жизни и рецепта долголетия. Он рассказывал, что когда легендарный Леонид Осипович Утесов поинтересовался, в чем секрет его долголетия, то он ответил: «Никому не говорил, тебе откроюсь. Секретов три: я никогда не занимался спортом, не ел домашнюю пищу и не был официально женат!»

«Никому не говорил, тебе откроюсь. Секретов три: я никогда не занимался спортом, не ел домашнюю пищу и не был официально женат!» «Никому не говорил, тебе откроюсь. Секретов три: я никогда не занимался спортом, не ел домашнюю пищу и не был официально женат!»
«Никому не говорил, тебе откроюсь. Секретов три: я никогда не занимался спортом, не ел домашнюю пищу и не был официально женат!»
Фото: Spacekid/cc0/wikimedia.org

И все-таки перед отъездом труппы Театра сатиры из Ростова Георгий Баронович заехал к нам домой в Нахичевань на такси, привез букет роз, поблагодарил мою маму и семью за внимание, которое ему было оказано. Тот визит Тусузова в наш дом я помню плохо. Мне было лет семь. Но помню хорошо, что мне казалось, что Георгий Баронович − человек из прошлого века, из той неведомой мне дореволюционной России. А так оно и было. Он и был человеком из не существующей уже Нахичевани-на-Дону.

Георгий Баронович Тусузов умер 2 февраля 1986 года.

Но помню хорошо, что мне казалось, что Георгий Баронович − человек из прошлого века, из той неведомой мне дореволюционной России. Но помню хорошо, что мне казалось, что Георгий Баронович − человек из прошлого века, из той неведомой мне дореволюционной России.
Но помню хорошо, что мне казалось, что Георгий Баронович − человек из прошлого века, из той неведомой мне дореволюционной России.
Фото: Автор неизвестен/Добросовестное использование/wikimedia.org

С тех пор прошло немало лет, но и сегодня, когда я смотрю фильмы с участием Тусузова, то испытываю чувство гордости за то, что наш город подарил миру такого замечательного актера.

Георгий Багдыков

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