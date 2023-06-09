Мастер эпизодических ролей: легендарный ростовский актер Егор Тузусов из Нахичевани

Отец описывает это так: «Нашли „злачный“ уголок, где около огромных размеров бочки жарилось мясо. Видно, здесь собиралась довольно-таки сомнительная публика, женщины были навеселе, подъезжали на своих машинах любители острых ощущений. Георгий Баронович смело пошел тараном на очередь и, к моему удивлению, перед ним расступились, а шашлычник узнал в нем известного актера, предложил удобнее расположиться с видом на Дон и тут же принес роскошные порции шашлыка. Ел он с большим аппетитом, выказывая знаки внимания шашлычнику. Все мои намеки на то, что мясо недожарено, что затея может плохо кончиться, не имели успеха. От предложения зайти к нам домой, где жена приготовила праздничный стол, деликатно отказался. Смеясь, сказал, что не был женат и не привык к домашней кухне, всю жизнь питается в столовых и ресторанах».