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Медсестры в Каменске-Шахтинском пожаловались на невыплаты премий

9 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI
Медсестры в Каменске-Шахтинском пожаловались на невыплаты премий
В Каменске-Шахтинском медсестры не могут добиться начисления положенных им премий, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Ранее канал писал, что власти выделили большие деньги на премии, но медсестры получили небольшие суммы, из-за чего начали массово жаловаться. В результате им разъяснили эту ситуацию.

«Причиной назвали невыполненную дорожную карту, о которой почти не было информации. Однако после прокурорской проверки в Каменской ЦГБ все же дали премии, но один раз. Теперь недовольным предложили уволиться или больше не доставать начальство», — уточнил канал.

Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком
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Отмечается, что медсестры обратились к властям, чтобы регулярно получать деньги.

Ранее ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком.

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