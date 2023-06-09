Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Ранее канал писал, что власти выделили большие деньги на премии, но медсестры получили небольшие суммы, из-за чего начали массово жаловаться. В результате им разъяснили эту ситуацию.
«Причиной назвали невыполненную дорожную карту, о которой почти не было информации. Однако после прокурорской проверки в Каменской ЦГБ все же дали премии, но один раз. Теперь недовольным предложили уволиться или больше не доставать начальство», — уточнил канал.
Отмечается, что медсестры обратились к властям, чтобы регулярно получать деньги.
Ранее ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком.