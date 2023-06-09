Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В понедельник, 12 июня, в Ростове откроют музей зоопарка. Учреждение заключило договор о сотрудничестве с Ростовским областным музеем краеведения. Они подготовили совместную выставку «Путь исследования: из истории естественных наук на Дону».
Экспозиция расскажет о людях, посвятивших свою жизнь развитию естественных наук. Также посетители смогут увидеть материалы о работе ростовского зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы.
По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, музей зоопарка станет центром объединения людей, увлеченных историей и естественными науками.
Ранее сообщалось, что открытие музея истории Ростова перенесут на 2027 год.