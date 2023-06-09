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Музей зоопарка собираются открыть в Ростове

9 июня 2023, 13:41
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
Музей зоопарка собираются открыть в Ростове
В Ростове-на-Дону откроют музей зоопарка, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В понедельник, 12 июня, в Ростове откроют музей зоопарка. Учреждение заключило договор о сотрудничестве с Ростовским областным музеем краеведения. Они подготовили совместную выставку «Путь исследования: из истории естественных наук на Дону».

Экспозиция расскажет о людях, посвятивших свою жизнь развитию естественных наук. Также посетители смогут увидеть материалы о работе ростовского зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы.

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По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, музей зоопарка станет центром объединения людей, увлеченных историей и естественными науками.

Ранее сообщалось, что открытие музея истории Ростова перенесут на 2027 год.

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