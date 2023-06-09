Накануне Дня России Алексей Логвиненко вручил первые паспорта лучшим школьникам

Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице началось благоустройство общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», за которые ростовчане проголосовали в прошлом году.Как отметил Алексей Логвиненко, средства на благоустройство этих объектов были выделены из трех источников: федерального, регионального и городского. И уже в этом году в городе будут сданы два благоустроенных сквера.