Накануне Дня России Алексей Логвиненко вручил первые паспорта лучшим школьникам

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Каждый из 12 школьников, получивший в преддверии Дня России паспорт, показали значительные успехи в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. Среди них были и участники военного Парада на Театральной площади, кандидаты в мастера спорта по спортивной гимнастике, победители конкурсов чтецов и командиры юнармейских отрядов.
— Дорогие ребята! Вашими успехами пишется история современного Ростова-на-Дону. Достигая личного результата, вы вносите существенный вклад в развитие не только нашего города, но и нашего государства. Уверен, что вы станете настоящими патриотами, которые любят и уважают свою страну, защищают ее интересы, — обратился к юным ростовчанам Алексей Логвиненко.
Получение удостоверения личности от главы Администрации города для ребят было настоящим признанием их правильной жизненной позиции и трудолюбия. Как отметили сами школьники, для них это большая честь.
В числе лучших оказались: Дарья Беспорочная, Екатерина Богданова, Дмитрий Веденский, Маргарита Ветушенко, Дмитрий Горелько, Андрей Кайгородов, Ольга Короченцева, Элен Маргарян, Евгения Раздорова, Ксения Саркисова, Мария Филатова, Злата Шляхта.
В завершение мероприятия глава Администрации Ростова поблагодарил юных ростовчан и пожелал им воплощения намеченных планов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице началось благоустройство общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», за которые ростовчане проголосовали в прошлом году.Как отметил Алексей Логвиненко, средства на благоустройство этих объектов были выделены из трех источников: федерального, регионального и городского. И уже в этом году в городе будут сданы два благоустроенных сквера.