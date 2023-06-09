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Названы регионы — лидеры по спросу на «Семейную ипотеку» Банка ДОМ. РФ

9 июня 2023, 11:52
Фото: Банк ДОМ.РФ
В Банке ДОМ.РФ с начала текущего года «Семейную ипотеку» оформили свыше 5,5 тыс. семей. Общий объем кредитования составил свыше тридцати млрд рублей. Программа «Семейная ипотека» в Банке ДОМ.РФ была запущена в 2018 году, с этого момента выдано 33 тысячи кредитов, общая сумма которых — 139,5 млрд.

Лидерами по спросу на «Семейную ипотеку» стали Москва — 7,6 миллиарда рублей, Московская область — 3,7 миллиарда рублей, Краснодарский край — 3,2 миллиарда рублей, Санкт-Петербург — 2,2 миллиарда рублей, Тюменская область — 1,7 миллиарда рублей.

Наибольшую динамику среди пятерки лидеров зафиксировали в Краснодарском крае: рост составил два с половиной раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Тюменской области спрос вырос на тридцать процентов, а в Подмосковье — на десять процентов.

В десятку регионов-лидеров также вошли Новосибирская область, где было выдано 1,2 миллиарда ипотечных кредитов (прирост в 1,3 раза), Свердловская область — свыше 1 миллиарда рублей и снижение роста на двадцать пять процентов, Ростовская область — миллиард рублей и прирост в 1,3 раза, Татарстан — около миллиарда рублей и Красноярский край — восемьсот миллионов рублей и снижение спроса на десять процентов.

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Кирилла Варенцова, решение Правительства России о расширении условий государственной программы в конце прошлого года стало своевременным. С января текущего года количество заявок на оформление «Семейной ипотеки» увеличилось на двадцать процентов.

«Вместе с тем, в условиях коррекции цен многие семьи с детьми не могут позволить себе просторное жилье. Ситуацию может стимулировать приобретение квартир большой площади за счет дополнительного субсидирования ставки. Это не только расширит возможности граждан по улучшению жилищных условий, но и изменит квартирографию в новостройках, которая сейчас более чем наполовину состоит из „однушек“, — отметил Варенцов.

В текущем году чаще всего по программам для семей с детьми приобретались двухкомнатные квартиры — более сорока с половиной процентов случаев. На однокомнатные квартиры пришлось 30,7 процента сделок, а на многокомнатные, приобретенные с помощью «Семейной ипотеки», — 28,7 процента.

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