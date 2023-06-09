Названы регионы — лидеры по спросу на «Семейную ипотеку» Банка ДОМ. РФ

«Вместе с тем, в условиях коррекции цен многие семьи с детьми не могут позволить себе просторное жилье. Ситуацию может стимулировать приобретение квартир большой площади за счет дополнительного субсидирования ставки. Это не только расширит возможности граждан по улучшению жилищных условий, но и изменит квартирографию в новостройках, которая сейчас более чем наполовину состоит из „однушек“, — отметил Варенцов.