Представители ТК направили к ответчику претензию на 15,8 миллиона рублей, которые должны были стать штрафов за период прекращения работы арендатора в России — с 6 марта 2022 года по 17 января 2023 года. Более того компания потребовала с ответчика по 50 тысяч рублей за каждый день с 18 января, а также попросила суд наложить арест на счета бывшего арендатора. Однако суд оставил эти требования без удовлетворения, следующее заседание состоится в начале августа.