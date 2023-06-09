Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Агентство развития платежных систем в Ростове-на-Дону смогло добиться снижения штрафа за невыполнение обязательств по установке валидаторов в общественном транспорте в срок.
В конце прошлого года арбитражный суд вынес решение о том, что ООО «Агентство развития платежных систем» выплатит городскому департаменту транспорта 8,5 миллиона рублей за срыв сроков установки валидаторов в ростовских автобусах, однако после апелляции компании удалось сократить сумму штрафа более чем в пять раз. Аргументами в пользу снижения суммы штрафы назвали незначительный срыв сроков.
При этом, согласно открытым данным, АРПС судится с городскими властями уже не в первый раз.
В мае «Кировскому конному заводу» в Ростовской области удалось закрепить за собой право владения нефтебазой. Ответчиком по иску стала администрация Кировского сельпо, с которой завод пытался поделить спорную недвижимость.
Согласно материалам дела, предметом спора была нефтебаза, построенная заводом в 1950-х годах. Она стоит на балансе завода уже более 57 лет, а на участке базы находятся не только заправочная станция, но также пристройки со складами, колонками раздачи топлива и другими сооружениями.
Представители конного завода настаивали, что компания является владельцем спорной недвижимости уже полвека, а потому попросили признать за заводом право собственности. В результате все требования удовлетворили.
Представители торгового комплекса «Мегамаг» в Ростове-на-Дону обратились в суд, чтобы взыскать долги в бывшего арендатора — «Бершка СНГ».
Представители ТК направили к ответчику претензию на 15,8 миллиона рублей, которые должны были стать штрафов за период прекращения работы арендатора в России — с 6 марта 2022 года по 17 января 2023 года. Более того компания потребовала с ответчика по 50 тысяч рублей за каждый день с 18 января, а также попросила суд наложить арест на счета бывшего арендатора. Однако суд оставил эти требования без удовлетворения, следующее заседание состоится в начале августа.
Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» из Ростова-на-Дону не смогла добиться рассмотрения иска против певицы Ольги Бузовой в суде, причиной этого стала неправильно заполненное заявление.
Причиной конфликта между компанией и артисткой стал разрыв деловых отношений, а именно отказ певицы рекламировать именное вино Buzwine и запрет на использование ее имени при продвижении алкогольного напитка. Все вино пришлось уничтожить, из-за чего компания понесла серьезные убытки и обратилась в арбитраж для получения компенсации в размере 1,1 миллиона евро.
В настоящий момент заявление вернули истцу для устранения недочетов и повторного обращения в суд.
Бренд одежды Calvin Klein обратился в арбитражный суд, чтобы запретить донским предпринимателем незаконно использовать свой товарный знак.
В общей сложности в арбитраж поступили 14 исков от американского бренда одежды Calvin Klein, ответчиками выступили местные ИП, которые без разрешения использовали товарный знак в целях обогащения.
В качестве штрафа американский бренд потребовал с каждого нарушителя по 50 тысяч рублей, часть бизнесменов пришла к мировому соглашению с представителями компании, однако в некоторых случаях спор пришлось решать в суде — и судья встал на сторону компании-правообладателя товарного знака.
Житель Ростовской области Виктор Шевченко обратился в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы получить 1,6 миллиона рублей от ответчика в лице Минобороны России.
Причиной конфликта между дончанином и министерством стало ДТП, которое произошло в прошлом году. Гражданский автомобиль столкнулся с машиной военных, и теперь житель Ростовской области пытается получить деньги на восстановление своего транспортного средства. Первое заседание пройдет 21 июня.
Компания «Ростовгражданпроект» обратилась в суд для решения спора с Минстроем Ростовской области, которое выступило заказчиком работ по строительству областной инфекционной больницы. Хотя работы были закончены, а медицинское учреждение приступило к работе, власти якобы так и не выплатили долг на сумму в 731 миллиона рублей.
После этого подрядчик решил обратиться в суд, однако в мае стало известно, что производство дела приостановили. Причины и подробности произошедшего остаются неизвестны, как и дата возобновления движения дела.