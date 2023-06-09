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Перевозчики в Ростове допустили сотни нарушений в расписании автобусов в 2023 году

9 июня 2023, 04:54
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону проверили работу перевозчиков на двух маршрутах и выявили большое количество нарушений, сообщили в городской администрации.

Речь идет о маршрутах 71 «Центральный Рынок — микрорайон Левенцовский» и № 75 ЖК «Акварель» — Гребной канал». Их обслуживают компании «Ростовпассажиртранс» и «Янтарь 1».

Проведенный анализ показал, что в этом году на маршруте №71 было 108 нарушений расписания движения автобусов. На маршруте №75 их оказалось 176.

Еще одного перевозчика уличили в отсутствии кондиционеров в автобусах в Ростове
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«В отношении компаний применены меры гражданско-правовой ответственности. В данный момент ведется претензионная работа», — уточнили в администрации.

Ранее еще одного перевозчика уличили в отсутствии кондиционеров в автобусах в Ростове.

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