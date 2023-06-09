Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Речь идет о маршрутах 71 «Центральный Рынок — микрорайон Левенцовский» и № 75 ЖК «Акварель» — Гребной канал». Их обслуживают компании «Ростовпассажиртранс» и «Янтарь 1».
Проведенный анализ показал, что в этом году на маршруте №71 было 108 нарушений расписания движения автобусов. На маршруте №75 их оказалось 176.
«В отношении компаний применены меры гражданско-правовой ответственности. В данный момент ведется претензионная работа», — уточнили в администрации.
Ранее еще одного перевозчика уличили в отсутствии кондиционеров в автобусах в Ростове.