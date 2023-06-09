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По делу Быковской допросили президента ТПП Ростовской области Николая Присяжнюка

9 июня 2023, 15:38
Фото: Правительство Ростовской области
Продвигавшие «Центр 100» чиновники всплыли в деле главы Минздрава Ростовской области
Чиновники, лоббировавшие работу с компанией «Центр 100», всплыли в деле экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской, пишут СМИ.

В Кущевском суде продолжается рассмотрение дела в отношении экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Их подозревают в превышении должностных полномочий во время заключения контрактов на утилизацию медицинских отходов. Чиновники заставляли медучреждения заключать невыгодные договоры с компанией «Центр 100».

Накануне в суде допросили президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Николая Присяжнюка. Дело в том, что именно эксперты ТПП составляли расчеты того, какой должна быть цена вывоза и утилизации отходов.

«Блокнот» пишет, что Присяжнюк заявил в суде, что был в курсе проекта по переработке отходов от «Центра 100». По информации издания, в июне 2017 года ему позвонил Евгений Осыченко — тогдашний начальник правового управления при губернаторе, сейчас он возглавляет Минимущество региона. Он якобы попросил Присяжнюка «рассмотреть возможность содействия одному из проектов», чиновники встретились в тот же день, обговорили условия проведения и оплаты экспертизы.

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Адвокаты Быковской пытались узнать у Присяжнюка, кто стоял за Осыченко. Тот четкого ответа не дал, однако уточнил, что никаких указаний о продвижении «Центра 100» от губернатора Голубева не получал. Сама Быковская поинтересовалась у Присяжнюка, связывался ли он напрямую с ней по поводу проекта. Ответ был отрицательным.

Ранее на суде выяснилось, что больницы в Ростовской области урезали расходы, чтобы работать с «Центром 100» по указке Быковской.

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