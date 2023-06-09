«Блокнот» пишет, что Присяжнюк заявил в суде, что был в курсе проекта по переработке отходов от «Центра 100». По информации издания, в июне 2017 года ему позвонил Евгений Осыченко — тогдашний начальник правового управления при губернаторе, сейчас он возглавляет Минимущество региона. Он якобы попросил Присяжнюка «рассмотреть возможность содействия одному из проектов», чиновники встретились в тот же день, обговорили условия проведения и оплаты экспертизы.