В документах к закупке указывается, что авто должны быть выпущены не раньше 2022 года. В списке требований четырехцилиндровый двигатель, круиз-контроль, система оповещения о пересечении дорожной разметки, автоматический переключатель дальнего света фар, мультируль, бесключевой запуск машины и электрорегулятор сидений.