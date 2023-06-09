Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Ростовский референтный центр Россельхознадзора разместил закупку на два автомобиля. Учреждение планирует приобрести седаны с круиз-контролем, автоматической коробкой передач, блютуз-магнитолой и камерой заднего вида. На машины готовы потратить 8,6 миллиона рублей.
В документах к закупке указывается, что авто должны быть выпущены не раньше 2022 года. В списке требований четырехцилиндровый двигатель, круиз-контроль, система оповещения о пересечении дорожной разметки, автоматический переключатель дальнего света фар, мультируль, бесключевой запуск машины и электрорегулятор сидений.
Подача заявок на участие в закупке уже завершилась. Победитель аукциона будет объявлен на днях.
Ранее сообщалось, что в Ростове потратят почти один миллиард рублей на 20 электробусов.