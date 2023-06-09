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Подразделение Россельхознадзора Ростовской области купит себе два авто за 8,6 млн руб

9 июня 2023, 17:59
Фото: 1MI
Ростовский референтный центр Россельхознадзора решил приобрести два авто за 8,6 миллиона рублей
Ростовский референтный центр Россельхознадзора решил приобрести два авто за 8,6 миллиона рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Ростовский референтный центр Россельхознадзора разместил закупку на два автомобиля. Учреждение планирует приобрести седаны с круиз-контролем, автоматической коробкой передач, блютуз-магнитолой и камерой заднего вида. На машины готовы потратить 8,6 миллиона рублей.

В документах к закупке указывается, что авто должны быть выпущены не раньше 2022 года. В списке требований четырехцилиндровый двигатель, круиз-контроль, система оповещения о пересечении дорожной разметки, автоматический переключатель дальнего света фар, мультируль, бесключевой запуск машины и электрорегулятор сидений.

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Подача заявок на участие в закупке уже завершилась. Победитель аукциона будет объявлен на днях.

Ранее сообщалось, что в Ростове потратят почти один миллиард рублей на 20 электробусов.

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#Госзакупки Ростовской области
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