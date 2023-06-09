Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Напомним, что победителя выбирали в рамках электронного аукциона. Поставщиком стала компания «Дилерский центр „Юг“, с которой заключат контракт на сумму 924 миллиона рублей.
Всего за эти деньги город получит 20 электробусов, каждый из которых стоит 46,2 миллиона рублей. Электробусы смогут вместить в себя до 85 человек, в том числе будут места для инвалидов.
Согласно данным системы «Спарк», «Дилерский центр „Юг“ является компанией из Краснодарского края, которая занимается торговлей транспортом. Чистая прибыль в 2022 году составила 142 миллиона рублей.
До этого появилась информация, что в Таганроге закупят электробусы на 460 миллиона рублей в 2023 году.