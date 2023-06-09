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Поставщика электробусов за 924 млн рублей выбрали в Ростове-на-Дону

9 июня 2023, 11:43
Фото: mos.ru/cc by 4.0/wikimedia.org
Поставщика электробусов за 924 млн рублей выбрали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выбрали компанию, которая поставит партию электробусов для города, говорится в материалах Госзакупок.

Напомним, что победителя выбирали в рамках электронного аукциона. Поставщиком стала компания «Дилерский центр „Юг“, с которой заключат контракт на сумму 924 миллиона рублей.

Всего за эти деньги город получит 20 электробусов, каждый из которых стоит 46,2 миллиона рублей. Электробусы смогут вместить в себя до 85 человек, в том числе будут места для инвалидов.

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Согласно данным системы «Спарк», «Дилерский центр „Юг“ является компанией из Краснодарского края, которая занимается торговлей транспортом. Чистая прибыль в 2022 году составила 142 миллиона рублей.

До этого появилась информация, что в Таганроге закупят электробусы на 460 миллиона рублей в 2023 году.

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