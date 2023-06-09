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Появилось видео крупного пожара рядом с детской больницей в Таганроге

9 июня 2023, 14:43
Фото: 1MI
Двухэтажный частных дом пылает рядом с детской больницей в Таганроге
В Таганроге пожар охватил частный жилой дом, огонь распространился на площади в 250 квадратных метров, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Пожар охватил двухэтажный жилой дом в Таганроге на улице Ломакина, 40. Он находится рядом с детской больницей. Огонь успел распространиться на 250 квадратных метрах площади. В тушении задействованы 20 спасателей и шесть единиц техники.

К настоящему часу огонь удалось локализовать. Его тушение продолжается.

Двухэтажный частных дом пылает рядом с детской больницей в Таганроге
Видео: ТГ канал don_mash
Крупный пожар начался возле детской больницы в Таганроге днем 9 июня
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Двухэтажный частных дом пылает рядом с детской больницей в Таганроге
Видео: ТГ канал don_mash

В МЧС добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Информация об инциденте уточняется.

Ранее RostovGazeta рассказала, как ростовчанину, спасшему при пожаре людей, не выдают квартиру.

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