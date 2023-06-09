Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Пожар охватил двухэтажный жилой дом в Таганроге на улице Ломакина, 40. Он находится рядом с детской больницей. Огонь успел распространиться на 250 квадратных метрах площади. В тушении задействованы 20 спасателей и шесть единиц техники.
К настоящему часу огонь удалось локализовать. Его тушение продолжается.
В МЧС добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее RostovGazeta рассказала, как ростовчанину, спасшему при пожаре людей, не выдают квартиру.