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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Пресс-служба РПК: В России разработали протез с микропроцессорным модулем

9 июня 2023, 16:06
Инновационный протез с микропроцессорным коленным модулем, созданный в центре «Сколково», можно синхронизировать с мобильным приложением и смарт-браслетом. Согласно информации пресс-службы Российской протезной компании (РПК), с лета этого года протез можно будет получить бесплатно через Минтруд.

Новая разработка получила название «Кинез-1». Протез создавался при участии ведущих реабилитологов и киберинженеров. Компонентная база и программное обеспечение на 100% разработаны в Российской Федерации. Идея и патентные права на инновационный протез принадлежат РПК.

Работа протеза основана на применении микропроцессорных технологий, за счет которых происходит считывание и обработка информации о характере и наклоне поверхности, степени нагрузки на изделие, а также скорости, циклах и фазах движения. Об этом информирует gorod55.ru.

Как рассказал Руслан Саитгареев, гендиректор РПК, в кратчайшие сроки после протезирования обладатель «Кинез-1» сможет передвигаться практически как человек без ампутации и вести активный образ жизни, так как изделие снабжено инновационным коленным модулем, а вся работа осуществляется компьютером, адаптирующимся к новым условиям в течение доли секунды. В мире существуют аналогичные изделия, но в Российской Федерации разработка такого типа протеза стала одной из первых. В настоящее время тестирование протеза «Кинез-1» продолжается. Согласно оценкам медиков, модуль даст пациентам возможность быстрее встать на ноги после операции в сравнении с механическими протезами. Среди множества достоинств протеза — минимизация количества нарушений, вызванных ампутацией, с восстановлением функции утраченной конечности.

Благодаря умной технологической начинке коленный модуль в составе протеза бедра дает возможность его обладателю изменять скорость и направление движения, дистанцию и продолжительность ходьбы.

Работа модуля основывается на подключении ключевых датчиков — датчика угла наклона и гироскопа.

Как заверяет Алексей Громов, директор по производству РПК, производители протеза не используют зарубежный софт и иностранную компонентную базу. Таким образом удается достичь удешевления изделия на 30–50% в сравнении с аналогами иностранного производства.

Разрешительная документация на инновационный коленный модуль «Кинез-1» уже готова, изделие апробировано в МосПрОПе.

Обладателями протеза «Кинез» могут стать жители России с ограниченными возможностями здоровья, в этом россиянам помогает Минтруд. Ведомство оказало большую поддержку в разработке и получении разрешительной документации на инновационный протез. Чтобы бесплатно получить его, необходимо оформить документ, составляемый согласно заключению медико-социальной экспертизы, — это индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).

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