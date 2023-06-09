Пресс-служба РПК: В России разработали протез с микропроцессорным модулем

Как рассказал Руслан Саитгареев, гендиректор РПК, в кратчайшие сроки после протезирования обладатель «Кинез-1» сможет передвигаться практически как человек без ампутации и вести активный образ жизни, так как изделие снабжено инновационным коленным модулем, а вся работа осуществляется компьютером, адаптирующимся к новым условиям в течение доли секунды. В мире существуют аналогичные изделия, но в Российской Федерации разработка такого типа протеза стала одной из первых. В настоящее время тестирование протеза «Кинез-1» продолжается. Согласно оценкам медиков, модуль даст пациентам возможность быстрее встать на ноги после операции в сравнении с механическими протезами. Среди множества достоинств протеза — минимизация количества нарушений, вызванных ампутацией, с восстановлением функции утраченной конечности.