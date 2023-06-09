Пресс-служба РПК: В России разработали протез с микропроцессорным модулем

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Новая разработка получила название «Кинез-1». Протез создавался при участии ведущих реабилитологов и киберинженеров. Компонентная база и программное обеспечение на 100% разработаны в Российской Федерации. Идея и патентные права на инновационный протез принадлежат РПК.
Работа протеза основана на применении микропроцессорных технологий, за счет которых происходит считывание и обработка информации о характере и наклоне поверхности, степени нагрузки на изделие, а также скорости, циклах и фазах движения. Об этом информирует gorod55.ru.
Как рассказал Руслан Саитгареев, гендиректор РПК, в кратчайшие сроки после протезирования обладатель «Кинез-1» сможет передвигаться практически как человек без ампутации и вести активный образ жизни, так как изделие снабжено инновационным коленным модулем, а вся работа осуществляется компьютером, адаптирующимся к новым условиям в течение доли секунды. В мире существуют аналогичные изделия, но в Российской Федерации разработка такого типа протеза стала одной из первых. В настоящее время тестирование протеза «Кинез-1» продолжается. Согласно оценкам медиков, модуль даст пациентам возможность быстрее встать на ноги после операции в сравнении с механическими протезами. Среди множества достоинств протеза — минимизация количества нарушений, вызванных ампутацией, с восстановлением функции утраченной конечности.
Благодаря умной технологической начинке коленный модуль в составе протеза бедра дает возможность его обладателю изменять скорость и направление движения, дистанцию и продолжительность ходьбы.
Работа модуля основывается на подключении ключевых датчиков — датчика угла наклона и гироскопа.
Как заверяет Алексей Громов, директор по производству РПК, производители протеза не используют зарубежный софт и иностранную компонентную базу. Таким образом удается достичь удешевления изделия на 30–50% в сравнении с аналогами иностранного производства.
Разрешительная документация на инновационный коленный модуль «Кинез-1» уже готова, изделие апробировано в МосПрОПе.
Обладателями протеза «Кинез» могут стать жители России с ограниченными возможностями здоровья, в этом россиянам помогает Минтруд. Ведомство оказало большую поддержку в разработке и получении разрешительной документации на инновационный протез. Чтобы бесплатно получить его, необходимо оформить документ, составляемый согласно заключению медико-социальной экспертизы, — это индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).