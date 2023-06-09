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Прокурора Железнодорожного района Ростова оставили в СИЗО до 13 июля

9 июня 2023, 06:19
Фото: 1MI
Прокурора Железнодорожного района Ростова оставили в СИЗО до 13 июля
В Ростове-на-Дону оставили под арестом прокурора Железнодорожного района, которого подозревают в получении взятки, сообщают СМИ.

Ранее издания писали о задержании прокурора Александра Алексеева в рамках оперативного эксперимента. СМИ уточняли, что посредники якобы передали ему крупную сумму за изменение меры пресечения в отношении оказавшихся под следствием людей.

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«Ленинский районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Теперь продлили арест еще на месяц — до 13 июля», — пишет Donday.

С подробностями возбужденного уголовного дела можно ознакомиться по ссылке.

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