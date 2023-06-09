Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Ранее издания писали о задержании прокурора Александра Алексеева в рамках оперативного эксперимента. СМИ уточняли, что посредники якобы передали ему крупную сумму за изменение меры пресечения в отношении оказавшихся под следствием людей.
«Ленинский районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Теперь продлили арест еще на месяц — до 13 июля», — пишет Donday.
С подробностями возбужденного уголовного дела можно ознакомиться по ссылке.