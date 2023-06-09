Россельхозбанк представил новые цифровые возможности для донских фермеров

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Среди многочисленных экспозиций донских аграриев, которые делились своими наработками в области сельского хозяйства, на выставке были представлены и новые онлайн возможности для реализации фермерской продукции и поддержки жизни на селе от Россельхозбанка.
Как пояснили представители финансовой организации, банком создана экосистема «Свое», которая состоит из семи электронных платформ. «Я в Арго» — электронная площадка для молодежи, здесь можно найти образовательные программы, получить помощь в выборе аграрной профессии, а выпускникам вузов найти работу в АПК. «Свое Фермерство» — электронный ресурс для организации и поддержки фермерского бизнеса.
Еще одна площадка — «Свое родное» представляет собой электронный магазин для торговли фермерской продукцией без посредников. Платформа «Свое за городом» — сервис для организации агротуров. Экосистема включает также площадку для свободного общения жителей сельских территорий, обмена товарами и создания локальных групп — «Все свое». Две платформы — «Свое село» и «Свое Жилье» помогают в подборе и строительстве жилья.
Директор Ростовского филиала РСХБ Лариса Туишева отмечает, что все эти платформы предназначены для жителей сельских территорий и направлены на повышение качества жизни на селе.
— Наш первенец — интернет площадка «Свое фермерство». По своей структуре она представляет портал с множеством функций. Здесь есть онлайн-магазин для непосредственной реализации товаров, витрина цифровых сервисов, телеветеринар, работающий в режиме 24/7, мониторинг полей, вакансии из отрасли АПК и многое другое, включая отраслевые новости.
«Помимо перечисленного, платформа помогает повысить и уровень своих знаний, подключившись к вебинарам или записавшись в „Школу фермеров“. Здесь можно ознакомиться и с услугами банка, например подать заявку на льготное кредитование», — поделилась Лариса Туишева.
Еще одним проектом Россельхозбанка по поддержке фермерского движения, который был представлен на «Дне Донского поля», стала «Вкусная пятница». Эта инициатива банка уже успела завоевать сердца многих дончан и успешно популяризирует товары местных производителей среди населения.
На Донском поле «Вкусную пятницу» представило фермерское предприятие «Родное Парное». Гости выставки смогли продегустировать имбирно-медовые пряники из натуральных продуктов без консервантов и искусственных красителей. Почетным гостем «Вкусной пятницы» стал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он попробовал фермерскую продукцию и отметил большой вклад банка в поддержке фермерского движения.
Подробную информацию о вкладах можно получить на сайте банка www.rshb.ru и в офисах.
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