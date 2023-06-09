Россельхозбанк представил новые цифровые возможности для донских фермеров

Еще одна площадка — «Свое родное» представляет собой электронный магазин для торговли фермерской продукцией без посредников. Платформа «Свое за городом» — сервис для организации агротуров. Экосистема включает также площадку для свободного общения жителей сельских территорий, обмена товарами и создания локальных групп — «Все свое». Две платформы — «Свое село» и «Свое Жилье» помогают в подборе и строительстве жилья.