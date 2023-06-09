Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Он рассказал, что наркотики ему многое показали, так как ему стало понятно, насколько много в одном человеке могут умещаться доброе, настоящее, злое и фатальное. По его словам, он понял, что с ним что-то не так.
«Я себя за это очень долгое время уничтожал и потребовалось время, чтобы примириться с собой. Мне казалось, что я не доживу до 20 лет», — признался Баста.
Он добавил, что его вдохновлял сумрак и вдохновляет до сих. А от употребления наркотиков артист отказался.
Ранее ростовский рэпер Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорар. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.