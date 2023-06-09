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Ростовский рэпер Баста заявил, что мог не дожить до 20 лет

9 июня 2023, 09:31
Фото: vk.com / Сессия. Баста
Ростовский рэпер Баста заявил, что мог не дожить до 20 лет
Рэпер Баста из Ростова-на-Дону рассказал, что ранее принимал наркотики, прозвучало в шоу «Сессия».

Он рассказал, что наркотики ему многое показали, так как ему стало понятно, насколько много в одном человеке могут умещаться доброе, настоящее, злое и фатальное. По его словам, он понял, что с ним что-то не так.

«Я себя за это очень долгое время уничтожал и потребовалось время, чтобы примириться с собой. Мне казалось, что я не доживу до 20 лет», — признался Баста.

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Он добавил, что его вдохновлял сумрак и вдохновляет до сих. А от употребления наркотиков артист отказался.

Ранее ростовский рэпер Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорар. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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