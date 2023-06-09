Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
На днях зоозащитница из Таганрога разгромила битой одну из местных аптек. Женщина заявила, что там незаконно и без рецепта торгуют трамадолом. Лекарство является опиоидным анальгетиком.
Региональный Росздравнадзор заявил, что начал проверку указанной аптеки. В инспекционных мероприятиях участвуют также прокуратура Ростовской области и Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
Напомним, сама зоозащитница утверждала, что неоднократно жаловалась в полицию на свободную продажу трамадола в аптеке, однако никакого ответа не получила.