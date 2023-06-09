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Росздравнадзор проверит аптеку в Таганроге, разгромленную местной зоозащитницей

9 июня 2023, 17:56
Фото: 1MI
Росздравнадзор проверяет в аптеку Таганрога, которую разгромила битой зоозащитница
Росздравнадзор Ростовской области проверит аптеку в Таганроге, в которой, предположительно, торговали запрещенным трамадолом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На днях зоозащитница из Таганрога разгромила битой одну из местных аптек. Женщина заявила, что там незаконно и без рецепта торгуют трамадолом. Лекарство является опиоидным анальгетиком.

Зоозащитница в Таганроге битой разгромила аптеку
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Региональный Росздравнадзор заявил, что начал проверку указанной аптеки. В инспекционных мероприятиях участвуют также прокуратура Ростовской области и Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Напомним, сама зоозащитница утверждала, что неоднократно жаловалась в полицию на свободную продажу трамадола в аптеке, однако никакого ответа не получила.

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#Общество#Новости#Таганрог#Ростовская область#Происшествие#Аптеки в Ростовской области#Росздравнадзор
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