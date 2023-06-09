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Схема движения изменится на Западном подъезде к Ростову с 10 июня

9 июня 2023, 17:18
Фото: 1MI
С 10 июня схема движения изменится на Западном подъезде к Ростову-на-Дону
С 10 июня схема движения изменится на Западном подъезде к Ростову-на-Дону, сообщает ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

С 10 июня изменится схема движения на участке капитального ремонта Западного подъезда к Ростову. Там откроют четыре полосы для движения.

Речь идет об отрезке трассы А-135 от третьего до шестого километра. Там завершился капитальный ремонт.

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Сейчас работы продолжаются на переходно-скоростных полосах на шестом километре трассы на съезде к улице Фермерской в Батайске.

Напомним, ранее по требованию ФСБ на Ворошиловском и Западном мостах в Ростове установили камеры.

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