Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
С 10 июня изменится схема движения на участке капитального ремонта Западного подъезда к Ростову. Там откроют четыре полосы для движения.
Речь идет об отрезке трассы А-135 от третьего до шестого километра. Там завершился капитальный ремонт.
Сейчас работы продолжаются на переходно-скоростных полосах на шестом километре трассы на съезде к улице Фермерской в Батайске.
Напомним, ранее по требованию ФСБ на Ворошиловском и Западном мостах в Ростове установили камеры.