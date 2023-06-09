Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Мужчина опубликовал видео, показав небо и летящий по нему белый прямоугольный объект. По его словам, он двигался очень медленно и быть самолетом не может.
Пользователи в комментариях увидели в этом повод для шуток.
«Простыня у кого-то улетела», — заявили ростовчане.
«Может, Карлсон», — пошутили горожане. Но что это было на самом деле, понять не удалось.
Никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
Ранее стали известны подробности атаки украинской ракетой по Ростовской области.