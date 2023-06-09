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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

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Сиранный летающий объект заметили ростовчане в небе над городом

9 июня 2023, 11:05
Фото: Shrayash29/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Необычный летающий объект заметили ростовчане в небе над городом
Житель Ростова-на-Дону заметил белый объект, находящийся в небе над городом, сообщил он в соцсетях.

Мужчина опубликовал видео, показав небо и летящий по нему белый прямоугольный объект. По его словам, он двигался очень медленно и быть самолетом не может.

Пользователи в комментариях увидели в этом повод для шуток.

«Простыня у кого-то улетела», — заявили ростовчане.

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«Может, Карлсон», — пошутили горожане. Но что это было на самом деле, понять не удалось.

Никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Ранее стали известны подробности атаки украинской ракетой по Ростовской области.

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