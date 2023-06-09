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Сотрудники донской компании два месяца жили без зарплаты в 2023 году

9 июня 2023, 14:07
Сотрудники донской компании два месяца жили без зарплаты в 2023 году
Гендиректор компании в Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за невыплату зарплаты сотрудникам, сообщили в региональном УСКР.

С января по март 2023 года 13 сотрудников предприятия не получали деньги за свою работу, а также другие положенные выплаты. Размер долга перед ними превысил 972 тысячи рублей.

«Оказалось, что на счетах компании в это время были деньги, но их расходовали на другие нужды, несмотря на ситуацию с персоналом. Теперь в отношении гендиректора возбудили уголовное дело», — уточнили в Следкоме.

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В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Какая именно компания не платила своим сотрудникам, не раскрывается.

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