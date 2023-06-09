Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
С января по март 2023 года 13 сотрудников предприятия не получали деньги за свою работу, а также другие положенные выплаты. Размер долга перед ними превысил 972 тысячи рублей.
«Оказалось, что на счетах компании в это время были деньги, но их расходовали на другие нужды, несмотря на ситуацию с персоналом. Теперь в отношении гендиректора возбудили уголовное дело», — уточнили в Следкоме.
В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Какая именно компания не платила своим сотрудникам, не раскрывается.
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