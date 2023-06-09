Bloknot-rostov пишет, что автовокзал на проспекте Шолохова скоро прекратит работу, а землю под ним теперь могут продать. Такое решение принял суд, удовлетворив иск Рафаэля и Татьяны Самургашевой о продаже им участка под зданием старого автовокзала.



Департамент имущественно-земельных отношений города обязали подготовить договор купли-продажи.