Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:23
Bloknot-rostov пишет, что автовокзал на проспекте Шолохова скоро прекратит работу, а землю под ним теперь могут продать. Такое решение принял суд, удовлетворив иск Рафаэля и Татьяны Самургашевой о продаже им участка под зданием старого автовокзала.
Департамент имущественно-земельных отношений города обязали подготовить договор купли-продажи.
Добавим, что в этом году на территории старого аэропорта появится автовокзал, строительство которого идет в данный момент. Его площадь превысит пять тысяч квадратных метров.
Материал RostovGazeta о новом комплексе можно прочитать по ссылке.