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Старый автовокзал в Ростове закроют, а землю продадут предпринимателям

9 июня 2023, 05:09
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в скором времени закроют автовокзал «Пригородный» и продадут его бизнесменам, сообщают СМИ.

Bloknot-rostov пишет, что автовокзал на проспекте Шолохова скоро прекратит работу, а землю под ним теперь могут продать. Такое решение принял суд, удовлетворив иск Рафаэля и Татьяны Самургашевой о продаже им участка под зданием старого автовокзала.

Департамент имущественно-земельных отношений города обязали подготовить договор купли-продажи.

Новый автовокзал в Ростове-на-Дону получит название «Центральный»
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Добавим, что в этом году на территории старого аэропорта появится автовокзал, строительство которого идет в данный момент. Его площадь превысит пять тысяч квадратных метров.

Материал RostovGazeta о новом комплексе можно прочитать по ссылке.

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