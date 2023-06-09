Турчак: Рабочая группа по СВО объединяет усилия с фондом «Защитники Отечества»

Также он напомнил, что Владимир Путин уже подписал ряд инициированных рабочей группой законов. Они касаются предоставления военнослужащим Донбасса статуса ветерана боевых действий, упрощения признания бойцов погибшими или пропавшими без вести. Кроме этого, приняты законы о бесплатной юридической помощи для участников спецоперации и их семей и другие, в том числе регламентирующие полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. На рассмотрение Госдумы направлен проект закона о приоритетном зачислении в детские сады, школы и летние оздоровительные лагеря детей добровольцев, участвующих в СВО.