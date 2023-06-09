Турчак: Рабочая группа по СВО объединяет усилия с фондом «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Турчак вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству. Он отметил, что обе структуры занимаются общим делом и у них много векторов взаимодействия. По словам секретаря генсовета партии, ключевой задачей общей работы является законотворчество, и здесь группа может оказать фонду существенную помощь.
Также он напомнил, что Владимир Путин уже подписал ряд инициированных рабочей группой законов. Они касаются предоставления военнослужащим Донбасса статуса ветерана боевых действий, упрощения признания бойцов погибшими или пропавшими без вести. Кроме этого, приняты законы о бесплатной юридической помощи для участников спецоперации и их семей и другие, в том числе регламентирующие полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. На рассмотрение Госдумы направлен проект закона о приоритетном зачислении в детские сады, школы и летние оздоровительные лагеря детей добровольцев, участвующих в СВО.
Рассказал Андрей Турчак и о том, что рабочая группа по вопросам СВО имеет координаторов в регионах. Они будут помогать филиалам госфонда. Он подчеркнул, что так называемая «тепловая карта» ключевых проблем обновляется каждую неделю, как по субъектам РФ, так и в целом по стране.
Цивилева в свою очередь отметила, что с 1 июня текущего года филиалы фонда «Защитники Отечества» были открыты в каждом регионе России. За этот период социальные координаторы получили от граждан свыше 4000 обращений.
Фонд, по словам его руководителя, поддерживает идею рабочей группы о внедрении единого стандарта поддержки участников специальной военной операции и выравнивании размеров региональных выплат военнослужащим.
Как сообщает партийный портал ER.RU, Турчак и Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству набсовета фонда.