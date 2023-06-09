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Posted 9 июня 2023, 15:20

Published 9 июня 2023, 15:20

Modified 9 июня 2023, 15:22

Updated 9 июня 2023, 15:22

В департаменте ЖКХ объяснили включенное в июне отопление в Ростове

В департаменте ЖКХ объяснили включенное в июне отопление в Ростове

9 июня 2023, 15:20
Фото: 1MI. В департаменте ЖКХ объяснили включенное в июне отопление в Ростове
Трубы ростовчан оказались теплыми 9 июня из-за промывки внутридомовых систем отопления, рассказали в департаменте ЖКХ города.

Жители улицы Орбитальной в Ростове пожаловались на горячие батареи в своих домах. На улице при этом температура воздуха сегодня достигла +28 градусов. При этом горожане отмечают, что, несмотря на горячие трубы, вода в кранах осталась холодной.

В управлении ЖКХ Ростова рассказали 161.ру, что трубы на Орбитальной оказались теплыми из-за промывки горячей водой внутридомовых систем отопления. Таким образом трубы очищают от разных отложений, накопившихся в ходе отопительного периода. Чиновники заверили, что после окончания процедуры трубы придут в норму.

Жители Северного в Ростове пожаловались на горячие батареи в +28
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Также жители Ростова рассказали о коммунальной аварии, из-за которой подтопило улицу 2-ю Краснодарскую. «Ростовские тепловые сети» факт утечки воды подтвердили. Они объяснили это работами на трубопроводе. По словам коммунальщиков, течь уже устранена.

Ранее глава администрации Алексей Логвиненко назвал недопустимым срыв сроков подачи горячей воды в Ростове.

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