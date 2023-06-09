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Posted 9 июня, 12:30

Published 9 июня, 12:30

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

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В Костроме открыли вокзал после крупного ремонта

9 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
9 июня вокзальный комплекс Костромы открылся после крупного ремонта. Здание вокзала было обновлено и утеплено, коммуникации полностью заменены, включая системы отопления, водоснабжения и пожарную автоматику. Также заменили кровлю, окна и витражи, а на перроне был установлен навес.

Посетителям вокзала теперь доступны комфортные залы ожидания с удобными сиденьями, оснащенными розетками и USB-разъемами для зарядки устройств, а также санитарные комнаты, медпункт, комната матери и ребенка, а также детская игровая зона.

Пассажиры могут воспользоваться автоматическими камерами хранения для багажа, получить информацию и задать вопросы оператору через справочный видеотерминал. Также была обновлена парковка, а рядом с вокзалом появился новый благоустроенный сквер.

Вокзальный комплекс полностью приспособлен для маломобильных пассажиров: входные группы оборудованы специально для них, также установлены пониженные прилавки у билетных касс, размещены тактильные указатели на полу, пиктограммы и мнемосхемы.

Теперь это транспортно-пересадочный узел, который объединяет железнодорожный и автовокзалы.

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