Воспользоваться контейнером можно в любое время. В епархии гарантируют, что оставленные там одежда, обувь и другие предметы будут в сохранности. По мере наполнения, сотрудники храмов будут забирать вещи из контейнеров, сортировать их и передавать волонтерам или просителям.