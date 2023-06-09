Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В 14 приходах Ростовской епархии установили контейнеры для сбора гуманитарной помощи. Желающие могут оставлять там вещи для нуждающихся и беженцев.
Воспользоваться контейнером можно в любое время. В епархии гарантируют, что оставленные там одежда, обувь и другие предметы будут в сохранности. По мере наполнения, сотрудники храмов будут забирать вещи из контейнеров, сортировать их и передавать волонтерам или просителям.
В Ростове контейнеры установлены в храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Орбитальной, 1б, в Екатерининском храме на улице Извилистой, 7/1, в храме иконы Божией Матери «Целительница» на Таганрогской, 108а и в Свято-Александринском Архиерейском подворье на улице Ченцова, 3.
Также контейнеры можно найти рядом с храмами в Батайске, Азове, Аксае и хуторе Курган.
Напомним, в Ростовскую область въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса в 2022 году.