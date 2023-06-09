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В Ростове установили четыре контейнера для сбора гуманитарной помощи

9 июня 2023, 15:22
Фото: 1MI
В храмах Ростовской области появились контейнеры для сбора гуманитарной помощи

В Ростовской области появилось 14 контейнеров для сбора гуманитарной помощи

В храмах Ростовской области появились контейнеры для сбора гуманитарной помощи, сообщили в епархии.

В 14 приходах Ростовской епархии установили контейнеры для сбора гуманитарной помощи. Желающие могут оставлять там вещи для нуждающихся и беженцев.

Воспользоваться контейнером можно в любое время. В епархии гарантируют, что оставленные там одежда, обувь и другие предметы будут в сохранности. По мере наполнения, сотрудники храмов будут забирать вещи из контейнеров, сортировать их и передавать волонтерам или просителям.

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В Ростове контейнеры установлены в храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Орбитальной, 1б, в Екатерининском храме на улице Извилистой, 7/1, в храме иконы Божией Матери «Целительница» на Таганрогской, 108а и в Свято-Александринском Архиерейском подворье на улице Ченцова, 3.

Также контейнеры можно найти рядом с храмами в Батайске, Азове, Аксае и хуторе Курган.

Напомним, в Ростовскую область въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса в 2022 году.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Батайск#Ростовская епархия#Помощь беженцам#Помощь беженцам в Ростовской области
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