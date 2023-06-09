Происшествие случилось вечером 8 июня. Бык разгуливал по улице с оборванным поводком. Сначала он шел по тротуарам, а затем вышел на дорогу. Там оно стало крушить автомобили. К счастью, местным жителям удалось утихомирить быка.

Видео: ТГ канал Мой Батайск