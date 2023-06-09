Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Жители Батайска рассказали в соцсетях о приключениях быка, оставшегося без владельца на улице. Животное успело разнести несколько автомобилей.
Происшествие случилось вечером 8 июня. Бык разгуливал по улице с оборванным поводком. Сначала он шел по тротуарам, а затем вышел на дорогу. Там животное стало крушить автомобили. К счастью, местным жителям удалось утихомирить быка.
Очевидцы поинтересовались, где все это время был хозяин животного. Загадкой остается, будет ли он возмещать ущерб владельцам испорченных авто.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что европейские представители отрасли сельхозмашиностроения хотят возобновить сотрудничество регионом. Однако этого им не позволяют сделать санкционные ограничения.
По словам Голубева, европейские партнеры шепотом, но отчетливо говорят, что мечтают работать с Ростовской областью.
Губернатор уточнил журналистам, что власти не собираются ждать послабления санкций для возобновления сотрудничества. Регион намерен сконцентрироваться на выпуске собственной техники. Так, в этом году свою работу начнут три завода, специализированные на сельхозмашиностроении.
В министерстве транспорта Ростовской области заявили, что введут временные ограничения на проезд на 19 дорожных участках региона. Там будет проходить капитальные ремонт дорог. Он начнется 9 июля и для большинства участков завершится в октябре и ноября.
В перечень Минтранса попал участок 0+000 километра — 3+130 километра трассы «Обливская — Советская — Боковская — Каргинская», обход Морозовска, мостовой переход на 143+642 километре трассы «Элиста — Ремонтное — Зимовники» и участок 8+670 километра — 27+600 километра автодороги «Шахты — Цимлянск».
Также транспортные ограничения коснутся участка 0+900 километра — 27+400 километра магистрали «Белая Калитва — Апанасовка — Тацинский» и моста через реку Большой Несветай на участке 69+564 километра трассы «Матвеев Курган — Большекрепинская — Родионово-Несветайская».