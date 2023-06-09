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В Ростовской области бык разгромил автостоянку, а губернатор услышал шепот с Запада

9 июня 2023, 16:48
Фото: freepik.com/wirestock
В Ростовской области быки крушат машины, а губернатор слышит голоса западных компаний
В Батайске сбежавший бык повредил несколько автомобилей, тем временем ряд дорог перекроют в Ростовской области на время летнего ремонта, а губернатор Василий Голубев рассказал, что ему нашептали западные компании.

Коррида по-батайски

Жители Батайска рассказали в соцсетях о приключениях быка, оставшегося без владельца на улице. Животное успело разнести несколько автомобилей.

Происшествие случилось вечером 8 июня. Бык разгуливал по улице с оборванным поводком. Сначала он шел по тротуарам, а затем вышел на дорогу. Там животное стало крушить автомобили. К счастью, местным жителям удалось утихомирить быка.

Очевидцы поинтересовались, где все это время был хозяин животного. Загадкой остается, будет ли он возмещать ущерб владельцам испорченных авто.

Происшествие случилось вечером 8 июня. Бык разгуливал по улице с оборванным поводком. Сначала он шел по тротуарам, а затем вышел на дорогу. Там оно стало крушить автомобили. К счастью, местным жителям удалось утихомирить быка.
Видео: ТГ канал Мой Батайск
Бегающий по Батайску бык повредил несколько машин вечером 8 июня
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Шепот западных компаний

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что европейские представители отрасли сельхозмашиностроения хотят возобновить сотрудничество регионом. Однако этого им не позволяют сделать санкционные ограничения.

По словам Голубева, европейские партнеры шепотом, но отчетливо говорят, что мечтают работать с Ростовской областью.

Губернатор уточнил журналистам, что власти не собираются ждать послабления санкций для возобновления сотрудничества. Регион намерен сконцентрироваться на выпуске собственной техники. Так, в этом году свою работу начнут три завода, специализированные на сельхозмашиностроении.

По словам Голубева, европейские партнеры шепотом, но отчетливо говорят, что мечтают работать с Ростовской областью.По словам Голубева, европейские партнеры шепотом, но отчетливо говорят, что мечтают работать с Ростовской областью.
По словам Голубева, европейские партнеры шепотом, но отчетливо говорят, что мечтают работать с Ростовской областью.
Фото: freepik.com/teksomolika
Донской губернатор Василий Голубев рассказал, что ему шепчут западные компании
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Ремонт дорог

В министерстве транспорта Ростовской области заявили, что введут временные ограничения на проезд на 19 дорожных участках региона. Там будет проходить капитальные ремонт дорог. Он начнется 9 июля и для большинства участков завершится в октябре и ноября.

В перечень Минтранса попал участок 0+000 километра — 3+130 километра трассы «Обливская — Советская — Боковская — Каргинская», обход Морозовска, мостовой переход на 143+642 километре трассы «Элиста — Ремонтное — Зимовники» и участок 8+670 километра — 27+600 километра автодороги «Шахты — Цимлянск».

Также транспортные ограничения коснутся участка 0+900 километра — 27+400 километра магистрали «Белая Калитва — Апанасовка — Тацинский» и моста через реку Большой Несветай на участке 69+564 километра трассы «Матвеев Курган — Большекрепинская — Родионово-Несветайская».

В министерстве транспорта Ростовской области заявили, что введут временные ограничения на проезд на 19 дорожных участках региона. В министерстве транспорта Ростовской области заявили, что введут временные ограничения на проезд на 19 дорожных участках региона.
В министерстве транспорта Ростовской области заявили, что введут временные ограничения на проезд на 19 дорожных участках региона.
Фото: Минтранс РО
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