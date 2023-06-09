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В Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году

9 июня 2023, 09:19
Фото: 1MI
В Ростовской области осудили водителя КамАЗа за ДТП с двумя погибшими в 2022 году
В Ростовской области огласили приговор водителю грузовика, по вине которого погибли два человека, решение вынес Каменский районный суд.

Речь идет о ДТП, которое произошло в сентябре 2022 года на дороге Волгоград — Каменск. Пьяный водитель КамАЗа отвлекся от управления и протаранил машину «ВАЗ», которая после этого отлетела на Toyota.

«Тогда погибли два человека из „ВАЗа“, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил обвиняемого к 10 годам колонии», — пишет издание Rostov.Mk.

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области
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Отмечается, что фигуранта лишили водительских прав на 2,5 года.

Ранее в Ростове водитель скутера попал в больницу, решив проскочить на перекрестке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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