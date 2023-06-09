Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Речь идет о ДТП, которое произошло в сентябре 2022 года на дороге Волгоград — Каменск. Пьяный водитель КамАЗа отвлекся от управления и протаранил машину «ВАЗ», которая после этого отлетела на Toyota.
«Тогда погибли два человека из „ВАЗа“, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил обвиняемого к 10 годам колонии», — пишет издание Rostov.Mk.
Отмечается, что фигуранта лишили водительских прав на 2,5 года.
Ранее в Ростове водитель скутера попал в больницу, решив проскочить на перекрестке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.