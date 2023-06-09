Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По прогнозу местных метеорологов, на юге России наступит период облачной погоды и прохладного воздуха. В пятницу, 9 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет отметки 29 градусов, а ночью опустится до 16 градусов.
В выходные дни, 10 и 11 июня, возможны кратковременные грозовые дожди в дневные и вечерние часы. Днем 10 июня температура поднимется до 28 градусов.
Ночью 11 июня и утром может образоваться туман, а уже днем ожидается дождь с грозой. Столбики термометров в это время покажут 23 градуса.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.