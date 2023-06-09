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В Ростовской области в выходные ожидаются похолодание и осадки с 11 июня

9 июня 2023, 07:37
Фото: Stougard/cc by sa/wikimedia.org
В Ростовской области в выходные ожидаются похолодание и осадки с 11 июня
В Ростовской области на предстоящих выходных, 10 и 11 июня, может похолодать и пройдут дожди, сообщили синоптики.

По прогнозу местных метеорологов, на юге России наступит период облачной погоды и прохладного воздуха. В пятницу, 9 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет отметки 29 градусов, а ночью опустится до 16 градусов.

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В выходные дни, 10 и 11 июня, возможны кратковременные грозовые дожди в дневные и вечерние часы. Днем 10 июня температура поднимется до 28 градусов.

Ночью 11 июня и утром может образоваться туман, а уже днем ожидается дождь с грозой. Столбики термометров в это время покажут 23 градуса.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Осадки в Ростове#Дожди в Ростове#Температура в Ростове
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