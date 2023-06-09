По прогнозу местных метеорологов, на юге России наступит период облачной погоды и прохладного воздуха. В пятницу, 9 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет отметки 29 градусов, а ночью опустится до 16 градусов.