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В сочинском «Сириусе» провели мероприятия в рамках председательства России в ЕАЭС

9 июня 2023, 19:22
Фото: РИА Новости
Площадкой для проведения мероприятий, которые состоялись с 7 по 9 июня в связи с переходом к Российской Федерации функций страны — председателя органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этом году, стала сочинская федеральная территория «Сириус». Их оператором выступил Фонд Росконгресс.

Встреча Совета глав правительств государств СНГ прошла на базе «Сириуса» в формате заседания. Кроме того, программа мероприятий включала II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс и международную выставку «Евразия — наш дом».

Как сообщает newstracker.ru, Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, заверил, что принятые здесь решения и разработанные совместными усилиями инновационные идеи будут способствовать укреплению взаимодействия между государствами — членами союза.

Вопросы совместных разработок и развития сотрудничества государств ЕАЭС, а также взаимной интеграции, внедрения цифровых технологий и развития внутреннего рынка ЕАЭС обсуждались в ходе Евразийского межправительственного совета. В течение двух дней, 7 и 8 июня, прошли встречи в формате заседаний в узком и расширенном составе. Главы правительств обсудили первостепенные вопросы исполнения плана мероприятий в сферах цифровизации и грузоперевозок. Кроме того, разговор шел о реализации положений соглашения о применении навигационных электронных пломб и создании независимого рейтингового агентства. По итогам заседания Межправсовета было подписано 14 документов, среди которых соглашение о взаимном признании документов, подтверждающих наличие ученой степени, в государствах — членах «пятерки». Владельцы таких документов могут быть трудоустроены по своей специальности во всех государствах союза.

На III Евразийском конгрессе активно обсуждались темы модернизации инфраструктуры и формирования новых транспортных коридоров, обмена наработками в ряде отраслей, формирования современных межгосударственных программ в сфере промышленности, цифровизации и инновационных технологий.

Мнениями о применении интеграционного формата и развитии Евразийского региона в целом поделились главы правительств РФ, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кубы в ходе пленарной сессии «Евразия будущего: от вызовов к решениям».

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