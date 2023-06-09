В сочинском «Сириусе» провели мероприятия в рамках председательства России в ЕАЭС

Вопросы совместных разработок и развития сотрудничества государств ЕАЭС, а также взаимной интеграции, внедрения цифровых технологий и развития внутреннего рынка ЕАЭС обсуждались в ходе Евразийского межправительственного совета. В течение двух дней, 7 и 8 июня, прошли встречи в формате заседаний в узком и расширенном составе. Главы правительств обсудили первостепенные вопросы исполнения плана мероприятий в сферах цифровизации и грузоперевозок. Кроме того, разговор шел о реализации положений соглашения о применении навигационных электронных пломб и создании независимого рейтингового агентства. По итогам заседания Межправсовета было подписано 14 документов, среди которых соглашение о взаимном признании документов, подтверждающих наличие ученой степени, в государствах — членах «пятерки». Владельцы таких документов могут быть трудоустроены по своей специальности во всех государствах союза.