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Власти объяснили, почему нельзя отследить онлайн автобусы Ростов — «Мега»

9 июня 2023, 16:07
Фото: 1MI
Минтранс объяснил, почему автобусы Ростов – «Мега» нельзя отследить онлайн
В Минтрансе региона объяснили, почему нельзя отследить онлайн автобусы, курсирующие из Ростова в «Мегу», сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Министерство транспорта региона объяснило, почему нельзя отследить местоположение автобусов №85, 85а, 91, 113, 163 и 164 на онлайн-картах. Маршруты связывают Ростов с ТЦ «Мега».

Выяснилось, что для перевозчиков, обслуживающих указанные автобусы, подключение к сервисам по отслеживанию транспорта не является обязательным требованием.

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Региональные власти сделали исключение только для маршрутов в аэропорт Платов и автобусов, связывающих Ростов с Новочеркасском. Их посчитали социально значимыми.

Ранее власти Ростова рассказали, в каких автобусах нет кондиционеров.

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