Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Министерство транспорта региона объяснило, почему нельзя отследить местоположение автобусов №85, 85а, 91, 113, 163 и 164 на онлайн-картах. Маршруты связывают Ростов с ТЦ «Мега».
Выяснилось, что для перевозчиков, обслуживающих указанные автобусы, подключение к сервисам по отслеживанию транспорта не является обязательным требованием.
Региональные власти сделали исключение только для маршрутов в аэропорт Платов и автобусов, связывающих Ростов с Новочеркасском. Их посчитали социально значимыми.
Ранее власти Ростова рассказали, в каких автобусах нет кондиционеров.