Департамент экономики Ростова готов выделить 1,4 миллиона рублей на продвижение туристического потенциала города в социальных сетях в течение трех месяцев. Согласно документам, страницы для размещения контента должны быть посвящены путешествиям, бронированию билетов и гостиницам. Посещаемость таких страниц должна быть не ниже 7,65 миллиона пользователей в месяц, а для сервисов бронирования — не менее 750 тысяч человек.