Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Департамент экономики Ростова готов выделить 1,4 миллиона рублей на продвижение туристического потенциала города в социальных сетях в течение трех месяцев. Согласно документам, страницы для размещения контента должны быть посвящены путешествиям, бронированию билетов и гостиницам. Посещаемость таких страниц должна быть не ниже 7,65 миллиона пользователей в месяц, а для сервисов бронирования — не менее 750 тысяч человек.
Контракт должен быть выполнен с начала июля до 29 сентября текущего года. Предлагаемые публикации будут раскрывать возможности отдыха в Ростове-на-Дону, говорить об его привлекательности, ресурсах, экскурсионных маршрутах, гастрономической составляющей и других темах.
Подрядчика выберут 15 июня.
Еще 1,1 миллиона рублей город направит на продвижение своего туристского потенциала в средствах массовой информации.
Ранее RostovGazeta опубликовала список лучших мест для отдыха в Ростове-на-Дону.