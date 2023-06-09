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Власти Ростова потратят 1,4 млн рублей на пиар города в соцсетях

9 июня 2023, 18:34
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова потратят 1,4 млн рублей на пиар города в соцсетях
Департамент экономики Ростова-на-Дону потратит 1,4 миллиона рублей продвижение туристского потенциала города Ростова-на-Дону в социальных сетях и интернет-сервисах. следует из информации, размещенной на сервисе госзакупок.

Департамент экономики Ростова готов выделить 1,4 миллиона рублей на продвижение туристического потенциала города в социальных сетях в течение трех месяцев. Согласно документам, страницы для размещения контента должны быть посвящены путешествиям, бронированию билетов и гостиницам. Посещаемость таких страниц должна быть не ниже 7,65 миллиона пользователей в месяц, а для сервисов бронирования — не менее 750 тысяч человек.

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Контракт должен быть выполнен с начала июля до 29 сентября текущего года. Предлагаемые публикации будут раскрывать возможности отдыха в Ростове-на-Дону, говорить об его привлекательности, ресурсах, экскурсионных маршрутах, гастрономической составляющей и других темах.

Подрядчика выберут 15 июня.

Еще 1,1 миллиона рублей город направит на продвижение своего туристского потенциала в средствах массовой информации.

Ранее RostovGazeta опубликовала список лучших мест для отдыха в Ростове-на-Дону.

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