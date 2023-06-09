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Военкор рассказал о роли спецназа из Ростовской области в ликвидации танков «Леопард»

9 июня 2023, 08:40
Фото: böhringer friedrich/cc by sa 2/5/wikimedia.org
Военкор рассказал о роли спецназа из Ростовской области в ликвидации танков «Леопард»
Профессиональная работа спецназа 45-й и 22-й бригад позволила уничтожить вражескую технику в рамках спецоперации, сообщил Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z».

Военкор рассказал о наступлении противника на Ореховском направлении, а главной ударной силой стали колонны бронетехники, в том числе танки. Среди них были и «Леопарды».

«Наши бойцы спецназназа засекли технику без фар, после чего она была расстреляна. На поле боя остались 20 поврежденных и подбитых вражеских танков, включая 4 „Леопарда“, а также 15 бронемашин», — заявил военкор.

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Он добавил, что российские бойцы выступили как единый, четко отлаженный механизм. Согласно открытым данным, 22-я бригада спецназа базируется в Ростовской области.

Официальной информации о случившемся не было, она уточняется.

Ранее стало известно, что боевых дронов, управляемых искусственным интеллектом, испытывают в Ростовской области.

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