Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Военкор рассказал о наступлении противника на Ореховском направлении, а главной ударной силой стали колонны бронетехники, в том числе танки. Среди них были и «Леопарды».
«Наши бойцы спецназназа засекли технику без фар, после чего она была расстреляна. На поле боя остались 20 поврежденных и подбитых вражеских танков, включая 4 „Леопарда“, а также 15 бронемашин», — заявил военкор.
Он добавил, что российские бойцы выступили как единый, четко отлаженный механизм. Согласно открытым данным, 22-я бригада спецназа базируется в Ростовской области.
Официальной информации о случившемся не было, она уточняется.
Ранее стало известно, что боевых дронов, управляемых искусственным интеллектом, испытывают в Ростовской области.