Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
«РБК» выяснил, что в северной части город могут появиться 900 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет о территории возле водохранилища «Ростовское море».
«Новый район будет находиться на площади 76 гектаров. Разрешение на строительство планируется получить в четвертом квартале 2024 года», — сказано в сообщении.
Когда именно могут появиться первые дома, не раскрывается.
Ранее появилась информация, что новые жилые кварталы построит госкомпания на месте Ростовского порта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.