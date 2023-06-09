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Высотками за 60 млрд рублей застроят территории рядом с Ростовским морем

9 июня 2023, 07:09
Фото: donland.ru
Высотками за 60 млрд рублей застроят территории рядом с Ростовским морем
В Ростове-на-Дону хотят вложить 60 миллиардов рублей в новый жилой район рядом с Ростовским морем, сообщают СМИ.

«РБК» выяснил, что в северной части город могут появиться 900 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет о территории возле водохранилища «Ростовское море».

«Новый район будет находиться на площади 76 гектаров. Разрешение на строительство планируется получить в четвертом квартале 2024 года», — сказано в сообщении.

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Когда именно могут появиться первые дома, не раскрывается.

Ранее появилась информация, что новые жилые кварталы построит госкомпания на месте Ростовского порта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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