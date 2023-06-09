Wink покажет «Библиотекаря» с Никитой Ефремовым

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Режиссер сериала — Игорь Твердохлебов, известный по нашумевшим сериалам «Триггер» и «Мажор», главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»).
Премьера проекта — только в видеосервисах Wink и more.tv — состоится уже в конце июня этого года, чуть позже запланирована телепремьера в эфире телеканала РЕН ТВ. Сериал пополнит линейки WinkOriginals и moreoriginals. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».
Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/yBgc7uAhczonPQ
Начало почти детективное: при загадочных обстоятельствах убит отец главного героя, актера-неудачника Алексея Вязинцева, который едет в родной город отца, чтобы заняться продажей его квартиры. Но сразу же оказывается втянут в нехорошую и опасную историю. Местные жители уверены: книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Причем, каждая книга имеет свой конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. У читателей книг Громова есть свой тайный мир, который поделен на Библиотеки, в погоне за книгой они готовы на все, вплоть до кровавой расправы с конкурентами. Вязинцев становится частью одной из Библиотек, чтобы раскрыть секреты истории своей семьи, он отправляется на поиски самой редкой из мистических книг — книги Смысла.
Сериал «Библиотекарь» представляет собой современное городское фэнтези с богатым набором элементов магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва сил Добра и Зла (в духе «Игры престолов» и «Хроник Нарнии») происходит на фоне уходящей эпохи конца 90-х, отсылая зрителя к лучшим традициям «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Кстати, автор романа Михаил Елизаров в 2008 году получил за него литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь» переведен на многие языки, став бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.
В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.
Производство: компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии»
Онлайн-кинотеатры: Wink (в линейке WinkOriginals), more.tv (в линейке moreoriginals)
Жанр: городское фэнтези
Количество серий: 8
Премьера: июнь 2023 года
Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов
Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн
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