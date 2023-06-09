Wink покажет «Библиотекаря» с Никитой Ефремовым

Начало почти детективное: при загадочных обстоятельствах убит отец главного героя, актера-неудачника Алексея Вязинцева, который едет в родной город отца, чтобы заняться продажей его квартиры. Но сразу же оказывается втянут в нехорошую и опасную историю. Местные жители уверены: книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Причем, каждая книга имеет свой конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. У читателей книг Громова есть свой тайный мир, который поделен на Библиотеки, в погоне за книгой они готовы на все, вплоть до кровавой расправы с конкурентами. Вязинцев становится частью одной из Библиотек, чтобы раскрыть секреты истории своей семьи, он отправляется на поиски самой редкой из мистических книг — книги Смысла.