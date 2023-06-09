rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Изображение материала

Wink покажет «Библиотекаря» с Никитой Ефремовым

9 июня 2023, 11:33
Фото: Wink
У нового восьмисерийного проекта «Библиотекарь», созданного по мотивам одноименного культового романа Михаила Елизарова, появился специальный тизер.

Режиссер сериала — Игорь Твердохлебов, известный по нашумевшим сериалам «Триггер» и «Мажор», главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»).

Премьера проекта — только в видеосервисах Wink и more.tv — состоится уже в конце июня этого года, чуть позже запланирована телепремьера в эфире телеканала РЕН ТВ. Сериал пополнит линейки WinkOriginals и moreoriginals. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/yBgc7uAhczonPQ

Начало почти детективное: при загадочных обстоятельствах убит отец главного героя, актера-неудачника Алексея Вязинцева, который едет в родной город отца, чтобы заняться продажей его квартиры. Но сразу же оказывается втянут в нехорошую и опасную историю. Местные жители уверены: книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Причем, каждая книга имеет свой конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. У читателей книг Громова есть свой тайный мир, который поделен на Библиотеки, в погоне за книгой они готовы на все, вплоть до кровавой расправы с конкурентами. Вязинцев становится частью одной из Библиотек, чтобы раскрыть секреты истории своей семьи, он отправляется на поиски самой редкой из мистических книг — книги Смысла.

Сериал «Библиотекарь» представляет собой современное городское фэнтези с богатым набором элементов магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва сил Добра и Зла (в духе «Игры престолов» и «Хроник Нарнии») происходит на фоне уходящей эпохи конца 90-х, отсылая зрителя к лучшим традициям «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Кстати, автор романа Михаил Елизаров в 2008 году получил за него литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь» переведен на многие языки, став бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.

О сериале «Библиотекарь» (18+)

Производство: компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии»

Онлайн-кинотеатры: Wink (в линейке WinkOriginals), more.tv (в линейке moreoriginals)

Жанр: городское фэнтези

Количество серий: 8

Премьера: июнь 2023 года

Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн

Реклама ПАО «Ростелеком» 18+

#Елена Янкевич
Подпишитесь
В Ростове назвали потенциально опасные улицы, затапливаемые во время дождей
Вчера, 18:37
«Это месть»: ростовский депутат Оськина высказалась о провокации с 500 таблетками
Вчера, 21:13
Нефтебаза, вино и прикид от Calvin Klein: за что судились донские компании в мае
Сегодня, 07:43
Высотками за 60 млрд рублей застроят территории рядом с Ростовским морем
Сегодня, 07:09
Прокурора Железнодорожного района Ростова оставили в СИЗО до 13 июля
Сегодня, 06:19
Эксперт Миронова рассказала, почему ростовчанки не идут работать швеями за 70 тысяч
Сегодня, 07:50