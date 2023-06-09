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Жители Северного в Ростове пожаловались на горячие батареи в +28

9 июня 2023, 13:31
Фото: 1MI
Ростовчане заявили, что им включили отопление летом
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на включенное в квартирах отопление, несмотря на летнюю погоду, пишут СМИ.

Горожане рассказали 161.ру, что на улице Орбитальной батарей стали горячими. При этом температура в городе сейчас выше 20 градусов.

«Что-то неладное на Орбитальной: дали отопление, но нет горячей воды», — жалуются ростовчане. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Кроме того, горожане рассказали о коммунальной аварии, которая привела к подтоплению улицы 2-й Краснодарской. По их словам, это происходит несколько часов, но восстановительные работы до сих пор не провели.

Ранее власти Батайска пообещали только в течение 30 дней разобраться с подтоплениями. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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