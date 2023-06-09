Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Горожане рассказали 161.ру, что на улице Орбитальной батарей стали горячими. При этом температура в городе сейчас выше 20 градусов.
«Что-то неладное на Орбитальной: дали отопление, но нет горячей воды», — жалуются ростовчане. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Кроме того, горожане рассказали о коммунальной аварии, которая привела к подтоплению улицы 2-й Краснодарской. По их словам, это происходит несколько часов, но восстановительные работы до сих пор не провели.
Ранее власти Батайска пообещали только в течение 30 дней разобраться с подтоплениями. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.