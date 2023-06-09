Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Издание сообщает, что среди напавших на Белгородскую область диверсантов мог быть 29-летний уроженец Ростовской области Данил Мазник. По предварительным данным, он был убит в Новой Таволжанке.
СМИ пишет, что Мазник был военнослужащим. В архивах якобы есть кадры, где он несет Знамя Победы в составе почетного караула на параде в Ростове. Также за плечами у Мазника спорт, он играл за волгодонскую команду «Триумф». Издание уверяет, что он также входил в ряды местных неонацистов.
В 2019 году он, дескать, стал участником ДТП в Зимовниках Ростовской области. В результате происшествия погибли 24-летняя жена и 11-месячный сын Мазника. При этом виновником аварии был он сам. СМИ пишет, что в 2020 суд признал его виновным. После он не раз фигурировал в полицейских сводках. Его разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.
С началом спецоперации Мазник мог вступить в «Русский добровольческий корпус»*. О его деятельности там информации почти нет. Однако на прошлой неделе мужчину, похожего на жителя Волгодонска узнали в числе диверсантов, напавших на Белгородскую область. Этот мужчина управлял танком, атаковавшим пограничников. О ликвидации в ходе боев Мазника позже сообщили СМИ и военкор Евгений Поддубный.
Официальных комментариев об участии уроженца Ростовской области в спецоперации на стороне Украины пока не поступало.
Ранее военкор рассказал о роли спецназа из Ростовской области в ликвидации танков «Леопард».
* — признан в РФ террористической организацией.