rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Изображение материала

Жителя Ростовской области узнали среди напавших на Белгородскую область диверсантов

9 июня 2023, 16:43
Фото: 1MI
Уроженца Ростовской области узнали среди напавших на Белгородскую область диверсантов
Уроженца Ростовской области Данила Мазника узнали среди напавших на Белгородскую область диверсантов, пишет «Блокнот Волгодонск».

Издание сообщает, что среди напавших на Белгородскую область диверсантов мог быть 29-летний уроженец Ростовской области Данил Мазник. По предварительным данным, он был убит в Новой Таволжанке.

СМИ пишет, что Мазник был военнослужащим. В архивах якобы есть кадры, где он несет Знамя Победы в составе почетного караула на параде в Ростове. Также за плечами у Мазника спорт, он играл за волгодонскую команду «Триумф». Издание уверяет, что он также входил в ряды местных неонацистов.

В 2019 году он, дескать, стал участником ДТП в Зимовниках Ростовской области. В результате происшествия погибли 24-летняя жена и 11-месячный сын Мазника. При этом виновником аварии был он сам. СМИ пишет, что в 2020 суд признал его виновным. После он не раз фигурировал в полицейских сводках. Его разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.

В ходе спецоперации погиб 32-летний Василий Размахаев из Ростовской области
Узнать подробнее

С началом спецоперации Мазник мог вступить в «Русский добровольческий корпус»*. О его деятельности там информации почти нет. Однако на прошлой неделе мужчину, похожего на жителя Волгодонска узнали в числе диверсантов, напавших на Белгородскую область. Этот мужчина управлял танком, атаковавшим пограничников. О ликвидации в ходе боев Мазника позже сообщили СМИ и военкор Евгений Поддубный.

Официальных комментариев об участии уроженца Ростовской области в спецоперации на стороне Украины пока не поступало.

Ранее военкор рассказал о роли спецназа из Ростовской области в ликвидации танков «Леопард».

* — признан в РФ террористической организацией.

Читайте также:
В Ростовской области готовятся принимать эвакуированных жителей Белгородской областиБоевых дронов, управляемых искусственным интеллектом, испытывают в Ростовской областиЖителей Ростовской области возмутила реклама унитаза рядом с баннером с героем СВО
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Волгодонск#Белгородская область
Подпишитесь
В Ростовской области бык разгромил автостоянку, а губернатор услышал шепот с Запада
Сегодня, 16:48
По делу Быковской допросили президента ТПП Ростовской области Николая Присяжнюка
Сегодня, 15:38
Жители Северного в Ростове пожаловались на горячие батареи в +28
Сегодня, 13:31
Странный летающий объект заметили ростовчане в небе над городом
Сегодня, 11:05
Поставщика электробусов за 924 млн рублей выбрали в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:43