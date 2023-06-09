В 2019 году он, дескать, стал участником ДТП в Зимовниках Ростовской области. В результате происшествия погибли 24-летняя жена и 11-месячный сын Мазника. При этом виновником аварии был он сам. СМИ пишет, что в 2020 суд признал его виновным. После он не раз фигурировал в полицейских сводках. Его разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.